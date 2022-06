Matteo Ranieri beccato in dolce compagnia durante la vacanza in Irlanda: la reazione clamorosa della fidanzata Valeria Cardone

Nonostante siano fidanzati da pochi mesi, per Matteo Ranieri e Valeria Cardone è già arrivato il momento di separarsi per un lungo periodo di tempo. L’ex tronista, partito per l’Irlanda assieme alla famiglia, presenzierà al matrimonio di sua cugina senza la bellissima compagna al proprio fianco.

La coppia non ha voluto specificare le ragioni di una simile scelta. Quel che sembra chiaro, agli occhi dei followers, è che Matteo si sta godendo ogni singolo istante di questo soggiorno fuori casa, nonostante l’assenza di Valeria.

Solamente qualche ora fa, a questo proposito, Ranieri si è fatto beccare in “dolce compagnia” dal pubblico dei social, a cui non ha voluto nascondere la verità. Come avrà reagito la Cardone di fronte al video recentemente apparso sul web? La risposta vi lascerà senza fiato.

Matteo Ranieri beccato in dolce compagnia: la reazione della fidanzata Valeria Cardone

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “CALPESTAMI”, tacchi a spillo e leggings attillati per l’inquadratura da dietro: Elodie è devastante

Matteo Ranieri, il tronista divenuto celebre grazie alla scorsa edizione di “Uomini e Donne”, si sta godendo ogni singolo istante del proprio soggiorno in Irlanda. Il giovane, allontanatosi dall’Italia assieme alla famiglia per presenziare al matrimonio della cugina, sta approfittando di questa vacanza all’estero per visitare quanti più luoghi possibili.

Come traspare delle Instagram stories che Matteo ha pubblicato di recente, il fidanzato di Valeria non sarebbe affatto solo. Ranieri, con grande sorpresa da parte del pubblico, si è lasciato immortalare in un video mentre si trovava in “dolce compagnia”.

Nella clip, il suo bellissimo cane sfreccia per le spiagge della costa irlandese, mentre Matteo si diverte a giocare allegramente con lui. “2 dementi in giro per l’Irlanda” ha scritto l’ex tronista, che ha sempre dimostrato di amare profondamente il bellissimo animale. Un idillio, quello tra Matteo e il cane, che non sembra avere metro di paragone.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Letizia di Spagna, beccata dopo anni: incinta, ma non di Felipe. Palazzo trema

Ovviamente, di fronte alla complicità tra Ranieri e il suo cucciolo, Valeria Cardone non potrebbe far altro che sorridere compiaciuta. Lei stessa, grande amante degli animali, sarà indubbiamente felice di questi preziosi momenti che Matteo sta condividendo con il suo “migliore amico”.