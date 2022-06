Un ragazzo di 20 anni è rimasto vittima di un incidente in scooter, verificatosi ieri pomeriggio a Palermo: a nulla sono valsi i tentativi dei medici di salvarlo.

Ancora una vittima sulle strade nel nostro Paese. Un ragazzo di soli 20 anni è morto questa mattina in ospedale a Palermo, dove era stato ricoverato nel pomeriggio di ieri in seguito ad un terribile incidente in scooter.

Il 20enne avrebbe perso il controllo del mezzo che, dopo aver sbandato, si è schiantato contro un palo dell’illuminazione. Trasportato d’urgenza in ospedale, i medici non hanno potuto far nulla per strapparlo alla morte.

Palermo, scooter si schianta contro un palo: ragazzo di 20 anni muore in ospedale

Non ce l’ha fatta Giorgio Comito, il ragazzo di 20 anni che ieri pomeriggio, sabato 25 giugno, era stato ricoverato in ospedale dopo un drammatico incidente stradale verificatosi in via Villagrazia a Palermo.

Giorgio, secondo le ricostruzioni delle forze dell’ordine, come scrivono i colleghi di Palermo Today, stava percorrendo via Villagrazia alla guida del suo scooter, un Honda Sh, quando per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del ciclomotore che ha finito la corsa contro un palo dell’illuminazione. L’impatto è stato molto violento ed il rumore ha destato l’attenzione di alcuni residenti che hanno chiamato il numero unico per le emergenze.

Sul luogo dell’incidente è arrivata l’equipe medica del 118 che ha prestato le prime cure al giovane e lo ha trasportato d’urgenza presso l’ospedale Civico del capoluogo siciliano. Qui è arrivato in condizioni disperate ed i medici hanno disposto il ricovero presso il reparto di rianimazione. A nulla sono serviti i tentativi di salvarlo: questa mattina il cuore del ragazzo ha smesso di battere per sempre.

Rimane da determinare cosa abbia provocato la perdita di controllo dello scooter. In tal senso, nelle prossime ore l’autorità giudiziaria potrebbe stabilire l’autopsia sulla salma che al momento, riferisce Palermo Today, non è stata ancora riconsegnata ai familiari.