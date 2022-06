L’ammissione di Raoul Bova sul mancato desiderio unirsi in matrimonio con Rocio Morales cela un motivo che sorprende i suoi fan.

A sole due settimane dai festeggiamenti tenutesi per il trentaquattresimo compleanno della modella e attrice di origini spagnole, ora protagonista femminile della serie televisiva su Canale 5 di “Giustizia Per Tutti”, la bellissima Rocio Munoz Morales è pronta a fare i conti con le reali aspettative di una vita insieme al fianco del suo compagno di vita quanto mai così tanto di set, Raoul Bova.

La coppia si è consolidata ormai da oltre una decade. Conosciutesi sul set di “Immaturi – Il Viaggio”, dopo il colpo di fulmine i due si sarebbero giurati amore eterno. Eppure, tra i rumors e le speranze dei loro fan, l’attesa delle nozze sarebbe ormai “un sogno pronto a svanire“. Specialmente in virtù dell’ultima dichiarazione rilasciata a tal proposito dal nuovo amato protagonista della serie cult Rai, di “Don Matteo”.

“Per me è un no” Raoul Bova sul matrimonio con Rocio: il motivo sorprendete

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Anna Tatangelo, terra bruciata intorno a lei: il gesto dell’ex non era prevedibile

“Per me è un no“, avrebbe ammesso Raoul sull’argomento matrimonio con Rocio. Ma cosa si nascondere dietro il suo rifiuto? Il valore di questa scelta risiede, secondo l’attore e stando anche al parere della dolce compagna di vita, nel fatto che le loro anime siano “già sposate“. Entrambi non amano fare progetti a lungo termine, e lo dimostra a pieno titolo il loro comportamento in quest’inizio d’estate 2022.

Se entrambi si sono dimostrati entusiasti di partecipare alle nozze dell’amico e collega Alberto Matano, sfatando in tal modo e inconsapevolmente poche settimane fa i dubbi propagatesi in rete su una potenziale crisi fra loro. Alcuni video pubblicati dallo stesso conduttore avrebbero infatti dimostrato il loro da sempre non sbandierato, ma reale, affiatamento.

“Una pausa dal set per godermi un attimo di relax e questi splendidi raggi di sole“, ha scritto inoltre poche ore fa Raoul godendo della sua libertà di amare ciò che lo circonda.

Eppure ci sono anche altre cose che non stancherebbero mai l’animo dell’attore romano seppur rimanendo senza vincoli. Fra questi, come ha ricordato lui stesso nella settimana appena conclusasi, “il mare“: dove riesce a rivivere tutti i momenti in cui è stato felice, e in egual misura gli occhi della sua fidanzata Rocio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Un Posto al Sole”, Jimmy scappa di casa: il bambino in serio pericolo di vita

L’attore si è infatti specchiato gioiosamente in entrambi i suoi “luoghi del cuore“, proprio quattordici giorni fa. Come dimostra uno degli ultimi scatti apparsi sul suo profilo Instagram, i due attori si scambiano uno sguardo complice durante il tramonto a bordo di un’imbarcazione in legno, segnando romanticamente la conclusione dei festeggiamenti indetti per l’attrice.