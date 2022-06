Rosalinda Cannavò, l’annuncio che ha spiazzato il popolo del web: nessuno pareva credere alle parole dell’attrice, e invece…

Il periodo corrente è un periodo davvero intenso per la bellissima Rosalinda Cannavò. Si direbbe che l’esperienza al “Grande Fratello Vip 5” abbia letteralmente giovato alla splendida siciliana, spalancandole letteralmente le porte dello spettacolo.

La giovane, che ha accettato la proposta di Alfonso Signorini di diventare conduttrice di “Casa Chi”, continua a portare avanti l’attività di influencer all’interno del contesto dei social. Parallelamente, la Cannavò ha da poco imboccato la strada della musica, pubblicando il suo primo singolo “Sempre avanti“.

Rosalinda, quotidianamente, tiene aggiornati i followers in merito a tutto quello che accade nella sua vita. Proprio nella giornata di oggi, appena qualche ora fa, la fidanzata di Andrea Zenga ha deciso di lasciarsi andare ad un annuncio davvero clamoroso. La maggior parte dei followers stenta ancora a crederci!

Rosalinda Cannavò, l’annuncio ha gelato il popolo del web: “per me sarà il primo”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Un Posto al Sole”, dopo anni viene fuori la verità: colpo di scena in arrivo

Nella vita affollatissima di Rosalinda Cannavò, specie negli ultimi tempi, non sembrerebbe esserci spazio per riposare. La bellissima attrice e conduttrice, che ha dovuto far fronte ad una serie di impegni lavorativi, è riuscita ad imprimere uno scossone alla propria quotidianità solamente nelle scorse ore.

Come mostrato attraverso le Instagram stories, Rosalinda è stata in grado di ritagliarsi finalmente del tempo per sé nella mattinata odierna. L’annuncio pubblicato attraverso lo scatto, a questo proposito, ha lasciato di stucco i suoi migliaia di seguaci. “Stiamo andando in piscina” – ha esordito la presentatrice, per poi proseguire – “Sarà per me il primo sole“.

Con grande sorpresa da parte dei suoi ammiratori, la Cannavò, pur essendo una grande amante dell’estate, non era ancora riuscita a godere a pieno della bella stagione. Con netto ritardo rispetto ad altre colleghe, tuttavia, anche per la fidanzata di Zenga il momento del relax sembra essere decisamente arrivato.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Laura Chiatti massacrata per l’eccessiva magrezza: “sono le pene d’amore che…”. Sconvolgente!

Stando alla descrizione apparsa tramite le stories, a farle compagnia ci sarebbe anche l’amatissimo compagno. Rosalinda e Andrea, ormai da un anno e mezzo, formano una coppia affiatata e super invidiata.