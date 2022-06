Un Posto al Sole: Jimmy Poggi, dopo gli ultimi consigli della mamma, ha deciso di fare come gli è stato detto e provare a raggiungere la sua Cristina

I riflettori tornano ad accendersi sopra la famiglia Poggi. Niko e Susanna si sono ritrovati da pochi mesi, dopo essere stati separati per più di un anno. I due si sono lasciati a letteralmente due passi dall’altare, quando Niko scoprì che la sua futura sposa aveva baciato e provava dei sentimenti per un altro uomo: Eugenio Nicotera.

Dopo un anno di crisi, sono finalmente tornati insieme e da qualche mese il sereno è di nuovo tornato tra di loro. Sono tornati ad essere una famiglia, loro due con il piccolo Jimmy. Purtroppo però un nuovo problema sta per sorgere nelle loro vite: Susanna sta per diventare magistrato come ha sempre sognato e, per farlo, dovrà lavorare a stretto contatto con Eugenio Nicotera.

Un Posto al Sole: Jimmy Poggi scappa di casa

Intanto, a Napoli è tornata anche Micaela, giusto in tempo per vedere suo figlio Jimmy alle prese con il suo primo amore Cristina. Dopo aver vissuto dei giorni magici a casa di Roberto Ferri, Jimmy sente profondamente la mancanza della sua fidanzatina e vuole vederla a tutti i costi. La mamma Micaela gli ha consigliato di prendere i mezzi da solo per raggiungerla, ed è proprio quello che farà.

Jimmy andrà via di casa da solo, girovagando così tra le strade della città. Nel farlo, però, finirà per perdersi e dovrà fare del suo meglio per riuscire a ritrovare la strada di casa, ma nel farlo si ritroverà a fronteggiare dei veri e propri problemi che lo terrorizzeranno.

Proprio per questo motivo, il nonno Renato aveva cercato di mettere in guardia il figlio Niko: Jimmy è davvero troppo piccolo per andarsene in giro per la città da solo.