Unisci insieme olio di oliva e bicarbonato, quello che ne esce è un risultato incredibile. Mai visto prima

Sono due ingredienti super usati nelle nostre cucine, uno serve per realizzare manicaretti incredibili, l’altro per la sua azione disincrostante e igienizzante. La combo è unica.

L’Italia è la culla dell’olio extravergine di oliva, tesoro verde prezioso che permette di portare in tavola un prodotto d’eccellenza ricco di vitamine, oligoelementi e nutrienti essenziali per la nostra salute. Da sempre viene usato anche per preparare unguenti per pelle e capelli, oppure contro le scottature in estate quando non si hanno pomate specifiche.

Il bicarbonato invece è uno dei più potenti igienizzanti e detergenti naturali, spesso associato a limone o aceto per un risultato ancora più impeccabile sulle superfici della casa, anche quelle più ostinate in cui l’unto è particolarmente insidioso.

Cosa potrebbero fare insieme questi due super ingredienti una volta messi insieme? La loro combo è un prodotto micidiale davvero incredibile tutto da provare. Ecco come e dove usarli in casa, non ci crederete mai ma funziona davvero.

Olio evo e bicarbonato, combo perfetta. Usala sempre

Si tratta di un metodo molto economico (bastano infatti pochi centesimi, circa 30) per dare lucentezza e vigore alle piante ma anche allontanare i parassiti che potrebbero uccidere sempreverdi e fiori particolarmente in primavere ed estate.

Forse non tutti lo sanno ma unire insieme 70 ml di olio di oliva, un bicchiere d’acqua e 5 grammi di bicarbonato permette di ottenere un potente e naturale antiparassitario.

Basta inserire la miscela in uno spruzzino e nebulizzarlo sulle piante, foglie e radici, almeno una volta la settimana. Nel caso in cui volessimo dare maggiore vigore alle nostre piante, si possono anche versare tre cucchiai d’olio d’oliva direttamente nella terra e poi innaffiare.

Olio e bicarbonato sono efficaci anche contro le zanzare, terrore di chiunque in estate. La loro unione crea infatti una forte acidità che disturba gli insetti allontanandoli e ci permette di stare in giardino senza pericolo di punture.