Vic De Angelis ha oltrepassato ancora una volta i limiti: la romana si è presentata con un reggiseno minuscolo.

Vic De Angelis è la bassista dei Maneskin, il gruppo che da qualche anno sta facendo sognare milioni di italiani. La loro vittoria al ‘Festival di Sanremo‘ resterà nella storia e i ragazzi riuscirono anche a replicare guadagnano il primo posto all’Eurovision. La nativa di Roma è veramente una ragazza bellissima ma soprattutto ha una personalità molto forte.

Vic è legatissima agli altri membri del gruppo e curiosamente ha scelto lei il nome ‘Maneskin’, che significa ‘Chiaro di luna’. La classe 2000 è seguitissima sui social network: il suo account vanta ben 3.6 milioni di followers. La De Angelis, in questi mesi, ha abituato fin troppo bene il suo pubblico a suon di scatti travolgenti e sensuali. Anche stasera, la bassista ha stupito tutti con una fotografia pazzesca.

Vic De Angelis, reggiseno troppo sottile: fuori tutto da paura

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Victoria De Angelis/ Måneskin (@vicdeangelis)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Qualcosa di meraviglioso”, Elisabetta Gregoraci e la FOTO esplosiva: il bikini non contiene quasi nulla!

Victoria, poco fa, ha pubblicato una serie di fotografie da capogiro. La bassista si è presentata con un reggiseno minuscolo e con un fuori tutto illegale. Come al solito, la romana trasuda sensualità da tutti i pori. La prima immagine è in bianco e nero e fa impazzire tutti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Laura Chiatti massacrata per l’eccessiva magrezza: “sono le pene d’amore che…”. Sconvolgente!

Il secondo contenuto è invece un video alquanto particolare: la scollatura lascia senza fiato i fans e i seguaci. La ragazza, nel filmato, ha anche avuto la brillante idea di sputare dell’acqua in faccia a Damiano. Non mancano, infine, scatti in cui è in compagnia dei presenti al concerto di Lignano Sabbiadoro. Il post, in poche ore, ha raccolto 316mila ‘mi piace’ e più di mille commenti. “Grazie per il regalo”, ha scritto un utente visibilmente colpito dalle immagini. Boom di apprezzamenti per la nativa di Roma, che ha estimatori in tutto il mondo: ci sono complimenti in inglese, in francese, in spagnolo (e ovviamente in italiano).