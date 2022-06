Cambio drastico delle temperature e delle condizioni metereologiche in Italia. In arrivo al Nord temporali e grandine, è allerta meteo.

In Italia stanno arrivando le precipitazioni. A cambiare scenario e in controtendenza all’anticiclone africano Caronte che ha investito il Paese negli ultimi giorni con temperature record, arrivano temporali, maltempo e grandine. Già dalle prime ore di domani mattina sarà possibile vedere un cambiamento drastico del clima.

Interessate soprattutto le regioni del Nord Italia fino all’alta Toscana con fenomeni temporaleschi, grandinate, forti raffiche di vento. A questi fenomeni sarà associato un sostanzioso abbassamento delle temperature, prima al Nord poi al Centro-Sud.

Allerta gialla per rischio temporali in queste regioni: la Protezione Civile presenta le criticità

Secondo quanto riporta Prima Pagina News, la Protezione Civile avrebbe disposto l’allerta gialla per Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia Autonoma di Trento, Emilia-Romagna, Veneto e Toscana settentrionale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Pamela Mastropietro, processo bis per Osghale, ipotesi violenza sessuale

Si attendono forti precipitazioni con grandine, forti raffiche di vento e fenomeni temporaleschi. Secondo quanto previsto, tutto ciò comporterà un notevole abbassamento delle temperature che si dipanerà prima al Nord e poi al Centro Sud. La Protezione Civile ha attivato insieme alle Regioni coinvolte sistemi di monitoraggio e l’attivazione di servizi per controllare i territori. Nel comunicato della Protezione Civile, presente sul sito web, parla di fenomeni “accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Donna trovata senza vita in un appartamento: è giallo sulle cause della morte

Secondo quanto riportato da Prima Pagina News, l’avviso prevede che da domani, martedì 28 Giugno, ci saranno temporali diffusi a carattere di rovescio o temporale in Valle d’Aosta. Previsti fenomeni anche di forte intensità. I fenomeni sulle regioni saranno costantemente monitorati. Sul sito del Dipartimento della Protezione Civile sono presenti le norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. In un comunicato, la Protezione Civile ha specificato che “le informazioni sui livelli di allerta regionale sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione”, afferma.