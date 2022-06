Quante volte hai aperto la lavatrice ed il bucato non si è lavato come desideravi? Sicuramente ti sarà capitato diverse volte. Oggi vogliamo aiutarti a risolvere definitivamente il problema: ecco come.

Non è mai semplice fare il bucato, abbiamo sempre paura di sbagliare lavaggio o peggio di stingere qualche capo, magari il nostro preferito. A volte, alcune macchie sono talmente ostinate, che ci fanno perdere la pazienza e vorremmo portare tutto in lavanderia. Manteniamo la calma, a tutto c’è rimedio.

Innanzitutto tieni a mente che se un bucato non è perfetto è perchè ci sono molti fattori che influiscono sulla sua riuscita: calcare, detersivi, lavatrice vecchia, etc. Per fortuna c’è un rimedio a tutto, ti basta una tazza di un ingrediente che hai in casa ed il gioco è fatto.

Una tazza ad ogni lavaggio, mai più senza…

Basta una tazza di sale da cucina, proprio così, con una sola tazza di sale avrei un bucato spettacolare come non mai. Il sale è perfetto per rendere i capi bianchissimi, in questo caso non bisogna metterlo direttamente nel cestello della lavatrice ma successivamente. In una bacinella inserite i capi da sbiancare con dell’acqua calda e 3 cucchiai di sale, lasciateli lì tutta la notte ed il giorno dopo procedete con un normale lavaggio.

Il sale aiuterà a rimuovere le macchie e renderà i vostri capi molto più morbidi. Per queste operazioni è meglio utilizzare il sale grosso, il sale va inserito nel cestello ed il dosaggio è quello di una tazza, per l’appunto.

Con pochissimi centesimi potrete avere dei vestiti perfetti ogni volta che vorrete. A volte la soluzione è dentro la nostra dispensa ed ignoriamo l’utilità di quello che ci circonda.

Finalmente con questo trucchetto i capi saranno sempre puliti, morbidi, privi di macchie e dal colore splendente. Una volta usato non ne potrete più fare a meno, da provare subito, è una vera rivoluzione.