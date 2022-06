Un ragazzo di 30 anni è stato trovato senza vita riverso in una pozza di sangue in una scuola di Canicattì, in provincia di Agrigento. Le indagini sono affidate ai carabinieri.

Terrificante scoperta stamane in una scuola di Canicattì (Agrigento). Un ragazzo di 30 anni, di cui non è stata diffusa l’identità, è stato rinvenuto morto dagli operatori scolastici all’apertura dell’istituto. Immediata la chiamata alle forze dell’ordine.

Il cadavere del 30enne giaceva in un lago di sangue accanto ad un distributore di bibite e snack. I carabinieri, a cui sono ora affidate le indagini, ipotizzano che il giovane, nel tentativo di rubare delle vivande, si sia ferito dopo aver rotto la vetrina del distributore.

Canicattì, giovane trovato morto in una pozza di sangue al liceo Sciascia: indagano i carabinieri

Un tentativo di furto finito male. Sarebbe morto così il 30enne rinvenuto senza vita questa mattina, lunedì 27 giugno, all’interno del Liceo Scientifico “A. Sciascia” di Canicattì, in provincia di Agrigento.

A fare la terribile scoperta sarebbero stati alcuni operatori scolastici che stamane, all’apertura del liceo, avrebbero trovato il cadavere dell’uomo riverso in una pozza di sangue. Sul posto, dopo la segnalazione, sono arrivati i sanitari del 118 ed i carabinieri della compagnia locale.

Lo staff medico non ha potuto far altro che dichiarare il decesso, mentre i militari dell’Arma hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo di provincia siciliano.

Dai primi riscontri, riferisce la redazione di Agrigento Notizie, pare che il 30enne si sarebbe introdotto nella scuola per rubare alcuni snack da un distributore. A quel punto avrebbe rotto la vetrina del distributore ferendosi gravemente al braccio e perdendo i sensi in pochi istanti. L’uomo, crollato al suolo, sarebbe poi morto dissanguato.

A confermare questa tesi saranno i risultati dell’esame autoptico sulla salma che, riferiscono i colleghi del sito locale, è stato già disposto dall’autorità giudiziaria e verrà eseguito nelle prossime ore.