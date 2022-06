Eros Ramazzotti: è ora della verità. La foto pubblicata sui social lascia senza parole. È proprio lui e nessuno lo aveva mai immaginato

Uno dei cantanti più emblematici della musica italiana è tornato e lo ha fatto in grande stile. È stato per mesi protagonista del gossip ed ora anche la musica torna a far parlare di lui. È Eros Ramazzotti che ha lanciato da pochissimo il suo ultimo singolo, Ama.

Una canzone dedicata all’amore, quello che cambia ma che nonostante il tempo resta. E proprio per questo il grande artista ha voluto affianco a sé due grandi amori della sua vita, la figlia Aurora e la sua ex moglie Michelle Hunziker. Proprio lei ha dedicato bellissime parole al suo primo compagno che l’ha voluta sul set insieme a lui e alla figlia che hanno messo al mondo.

Ma oltre a questa bella reunion, c’è un’altra curiosità su Eros Ramazzotti che impazza sul web. Si tratta di un “presunto” figlio di cui nessuno aveva mai saputo nulla prima d’ora. Proprio lui lo ha mostrato a tutti sui social. Ecco di chi si tratta.

Eros Ramazzotti, un quarto figlio? Ecco chi è

Eros Ramazzotti abbracciato a lui, stretti l’uno all’altro ed una dedica: “Papàààà” che mai prima d’ora era stata fatta. È così che il cantante ha lasciato tutti di stucco sui social mostrando un momento davvero bello.

Sapevate che Eros aveva un figlio ventenne e anche molto famoso? Impossibile diranno in molti eppure è così. Oltre ad Aurora, avuta da Michelle Hunziker e Gabrio Tullio e Raffaella nati dal matrimonio con Marica Pellegrinelli, in famiglia si aggiunge un quarto componente.

Si tratta di Ultimo, il giovanissimo cantante che in questi giorni sta infiammando gli stadi con il suo attesissimo tour. Un tutto esaurito per uno spettacolo giudicato fantastico dai suoi fan. Tra tutti c’era anche Eros Ramazzotti.

A fine serata i due hanno scattato un tenero selfie nel quale ultimo abbraccia il collega in modo dolce, portandogli le braccia al collo. Entrambi sorridenti e soddisfatti in un attimo hanno sorpreso il pubblico.

È proprio Eros che a corredo dello scatto pubblicato nelle Instagram Stories ha aggiunto il commento: “Papààà” con cuori, emoticon sorridenti e alcuni strumenti musicali. Un quarto figlio acquisito dunque che testimonia il legame speciale che c’è tra i due.