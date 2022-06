Una serata davvero speciale quella vissuta da Giulia Stabile che ha avuto l’opportunità di incontrare uno dei suoi idoli

In attesa di assistere al suo debutto da doppiatrice nel film d’animazione Netflix, “Il Mostro dei Mari“, Giulia Stabile si tiene impegnata tra eventi e progetti lavorativi. La ballerina riesce a trovare però anche il tempo di dedicarsi alla famiglia, agli amici e al fidanzato Sangiovanni.

Ma non solo, la giovane ha potuto assistere allo spettacolo di uno dei suoi idoli che ha avuto l’opportunità di incontrare nel backstage. Stabile ha condiviso il momento con i suoi numerosi fan pubblicando lo scatto dell’incontro sul proprio profilo Instagram.

Giulia Stabile insieme a Roberto Bolle: la FOTO dell’incontro tra i due

L’ex vincitrice di Amici e oggi ballerina professionista ha avuto l’occasione di assistere allo spettacolo “Roberto Bolle & Friends“, tenutosi al Teatro Degli Arcimboldi di Milano. Un evento in cui l’étoile e i suoi “amici”, stelle della danza delle migliori compagnie di tutto il mondo, hanno incantato per l’ottava serata consecutiva una platea entusiasta.

Tra il pubblico nella serata conclusiva della prima parte del tour che vedrà Roberto Bolle portare lo spettacolo in giro per l’Italia -in occasione del decimo anniversario della sua nascita- c’era anche Giulia Stabile.

La giovane ballerina ha condiviso alcune immagini della serata per poi pubblicare lo scatto del suo incontro con Roberto Bolle. Il sorriso mostrato nella foto denota un’estrema felicità da parte di Stabile che ha ringraziato l’étoile per l’invito. “Un onore“, ha scritto per poi aggiungere “a presto“. Proprio queste parole hanno incuriosito i fan che si domandano se presto Giulia sarà coinvolta in un progetto insieme alla stella della danza.

In attesa di scoprirlo la giovane ha condiviso su Instagram alcune immagini dagli studi di Amici dove sono riprese le audizioni per la nuova edizione. L’ennesima conferma che il pubblico potrà rivedere la giovane nel talent di Maria De Filippi nel ruolo di professionista e intrattenitrice.