Michelle Hunziker a Ramazzotti:  “l’amore è cambiato ma….” la rivelazione che gela il sangue

“Ventisei anni dopo Più bella cosa, l’amore è cambiato ma è sempre amore”. commenta Michelle Hunziker nei confronti di Eros Ramazzotti, dopo 13 anni dalla loro rottura. Ed è così che i rapporti tra ex dovrebbero evolvere, mantenendo sempre una base di affetto reciproco.

Sono passati ormai tredici anni dal divorzio di una delle coppie che più ha fatto sognare l’Italia degli anni ’90: stiamo parlando di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

I due dopo ben undici anni di matrimonio si sono separati nel 2009, dopo aver arricchito la loro storia e il loro amore con la nascita di Aurora Ramazzotti, oggi volto notissimo dei social e della TV.

Il cantante e la showgirl sono sempre stati capaci di affrontare la separazione e poi la vita da famiglia allargata in maniera intelligente e matura, continuando ad avere un rapporto di stima e profondo affetto reciproco. E questo non è affatto un mistero, dato che non solo la Hunziker ha voluto l’ex marito all’esordio del suo ultimo show “Mission Impossible“, nel corso del quale tutti e due si erano commossi sulle note di “Più bella cosa non c’è”, successo di Ramazzotti dedicato proprio a alla loro storia, ma anche lui ha voluto la figlia e la bellissima svizzera al suo fianco nelle riprese del video musicale del singolo Ama.

La conduttrice ha dichiarato «Ventisei anni dopo Più bella cosa l’amore è cambiato ma è sempre amore». Recentemente Michelle si è separata dal suo ultimo marito, Tomaso Trussardi, e sembrerebbe che stia ricominciando a frequentare qualcuno.

Si tratterebbe di Giovanni Angiolini, medico, nonché ex concorrente del GF VIP. A marzo il magazine tedesco Bunde aveva pubblicato una foto dei due che li ritraeva mentre si baciavano; poco tempo fa, invece, sono stati avvistati in vacanza insieme in una bella località di mare in Sardegna. Per ora i due non hanno né smentito, né la loro possibile storia.