“Perché li hai tolti?” Justine Mattera e il riposo della “guerriera seducente”. Che schianto in costume – FOTO

Justine Mattera, spunta una foto incantevole a bordo piscina: la posa sfoggiata dalla showgirl mette in risalto ogni singola sporgenza

Sono cambiate parecchie cose dal giorno in cui Justine Mattera esordiva come showgirl all’interno del programma “Ci vediamo in TV”. Fu proprio il conduttore Paolo Limiti, all’epoca, a notare l’avvenenza e la spigliatezza della nativa di New York, che volle al proprio fianco per tutte le edizioni del format, dal 1996 al 2002.

Negli anni che seguirono, la showgirl continuò a comparire sul piccolo schermo nelle vesti più disparate: da quelle di attrice di film per la tv a quelle di conduttrice. Negli ultimi tempi, tuttavia, la carriera della Mattera sembrerebbe essersi spostata completamente all’interno delle piattaforme social.

Instagram – la piattaforma che la vede maggiormente attiva – conta ben 517mila followers che parrebbero pazzi della splendida americana. Justine, dal canto suo, non manca di deliziare il suo pubblico con scatti letteralmente da pelle d’oca. Nell’ultimo post, apparso pochi minuti fa, gli utenti hanno però notato un dettaglio importantissimo. Se anche voi lo avete visto non potrete far a meno di fissarla lì…

“Perché li hai tolti?” Justine Mattera e il riposo della “guerriera seducente”. La FOTO in costume

