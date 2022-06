Continua la promessa di convenienza e qualità nel modo più semplice sponsorizzata da Lidl e ora disponibile sui banconi con una novità in offerta.

Il prodotto è appena approdato sui banconi della catena di origine tedesca Lidl e ha subito attirato uno spropositato numero di clienti negli store presenti su tutto il territorio della penisola italiana. Il marchio, che promette da diversi anni convenienza e qualità, rinnova la sua proposta con una super offerta.

Con migliaia di punti vendita in tutto il globo, la catena di supermercati vanta uno dei primati più soddisfacenti sul fronte europeo. Specializzata nella distribuzione che poggia le sue basi sulle prerogative del discount, Lidl passa in rassegna di settimana in settimana proposte sempre più utili e al contempo vantaggiose. E che non possono, pertanto, fare a meno di attirare e far aumentare il già ingente numero di suoi clienti.

Lidl lancia sul mercato il prodotto dell’estate: boom di clienti per l’offerta imperdibile

Dopo i consigli su quali siano i migliori spuntini pomeridiani semplici e veloci, e al contempo di gran lunga gustosi, sui banconi Lidl, la catena si dimostra pronta a rinnovare anche le sue idee sull’inserimento nei suoi punti vendita linee di abbigliamento esclusive.

Se la settimana passata il marchio aveva proposto ai suoi clienti le nuove tuniche inimitabili, come “must have di freschezza in vacanza” e da indossare perciò durante la permanenza estiva in spiaggia, dedicandola infine con esclusività alla sfera femminile, ora Lidl ha voluto concentrare la sua attenzione su un’ulteriore imperdibile novità.

Stavolta è dunque il turno di “Parkside“. La nuova linea del brand di abbigliamento si concentra su una collezione dedicata questa volta alla clientela maschile.

“Senza rinunciare a stile e comodità“, ricorda Lild. La nuova collezione è stata realizzata dal marchio “Parkside”, che vede i suoi prodotti spesso disponibili anche sul portale Amazon.

Il brand, attento alle esigenze di tutti coloro che amano cimentarsi con amore nelle attività fai da te, si sarebbero subito dimostrati soddisfatti. Per tanto la collezione ha vantato una grande richiesta, rischiando ora di sparire presto dagli store. In virtù specialmente, oltre che al suo dimostrarsi impegnato nel settore degli addetti al bricolage, anche nel rendere possibile acquisti attenti alla sostenibilità.