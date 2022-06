La moneta più cara al mondo? E’ un profilo in oro e raffigura un personaggio storico speciale

Hai mai saputo quale è la moneta più preziosa e costosa al mondo? Si tratta di un esemplare in oro dal valore inimmaginabile.

L’infinito mondo delle monete che circolano sul nostro pianeta e in ambito commerciale rappresentano un’opportunità di guadagno non indifferente.

Quest’oggi non scendiamo nei dettagli nei classici gioiellini in Euro o in Lire, ad oggi la moneta del vecchio conio e a tratti leggendaria in alcuni suoi esemplari.

Per rinvenire la moneta più costosa al mondo finora venduta all’asta, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo e tuffarci nell’epoca nazista di Hitler.

Nonostante le difficoltà da un punto di vista sociale e del tenore di vita deficitario che si viveva a quell’epoca, non mancavano sedute d’asta prestigiose.

Naturalmente vi partecipavano persone ricche, simil imprenditori e magari qualche personaggio storico ben indirizzato nel mondo politico all’epoca

La moneta più cara al mondo? Ecco il suo valore spropositato: una cifra faraonica

Siccome parliamo di una moneta risalente all’epoca nazista, non possiamo pensare di andare incontro a cifre spropositate che possono circolare al giorno d’oggi, in eventuali aste.

A quei tempi si tenevano spesso aste prestigiose, al pari di assemblee di carattere decisionale ed esecutivo. Ad Osnabruck fu organizzata un’asta tra soggetti benestanti della ‘tormentata’ hitleriana.

L’oggetto che suscitò maggiore interesse per queste persone fu una moneta in oro, definita Kampener Rosenoble. Si trattava di un esemplare emesso in perfette condizioni di coniatura e dal piccolissimo diametro di 44 millimetri.

Un gingillo di prima classe, luminoso e sfarzoso allo stesso tempo, la cui base di partenza all’asta fu di 250 mila dollari, ovvero quasi 230 mila euro. I giocatori giocarono al rialzo fino ad ottenere un risultato davvero eccellente e di pregevole considerazione per un esemplare di questo genere.

Al termine dell’asta, l’aggiudicatore si era portato a casa il gioiello in euro, chiudendo per una cifra vicina ai 640 mila euro!

Ad oggi, la moneta in questione fa parte di una collezione di circa 6.500 pezzi e sul retro dell’esemplare del ‘600 è raffigurata la “Regina Elisabetta I”.

Ora come ora, il suo valore all’asta ‘profuma’ di occasione unica al mondo come esattamente lo è la sua rarità. In un’ipotetica asta, la moneta d’oro con Elisabetta I potrà raggiungere un valore economico pari a 20 milioni di dollari.