Aveva appena festeggiato la pensione il 61enne trovato morto a Monfalcone, in provincia di Gorizia, all’interno del suo appartamento.

Un uomo di 61 anni è stato trovato privo di vita all’interno dell’appartamento dove viveva a Monfalcone (Gorizia). A lanciare l’allarme sono stati alcuni amici che, preoccupati di non riuscire a rintracciare telefonicamente il 61enne ormai da alcune ore.

Le forze dell’ordine ed i soccorsi si sono precipitati presso l’abitazione dell’uomo ritrovato esanime sul divano. Non è ancora chiaro cosa sia potuto accadere: al momento la pista più accreditata è quella di un decesso sopraggiunto in seguito ad un malore.

Stava per voltare pagina ed iniziare un nuovo capitolo della sua vita dopo la pensione, ma non è riuscito a realizzare il suo sogno. Questo il tragico destino di Giancarlo Lavoratori, 61enne trovato morto nelle scorse ore a Monfalcone, comune in provincia di Gorizia.

Lavoratori venerdì sera, 24 giugno, aveva festeggiato insieme agli amici il suo ultimo giorno di lavoro, poi è rientrato a casa. Da quel momento, scrive la redazione de Il Piccolo, il silenzio. Gli amici, dopo le numerose mancate risposte al telefono, hanno deciso di chiamare le forze dell’ordine che si sono recate presso l’appartamento del 61enne insieme ai soccorsi del 118.

Una volta entrati in casa, la drammatica scoperta: il corpo esanime di Lavoratori riverso sul divano. I medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Ora si sta cercando di chiarire cosa abbia provocato la morte dell’uomo e ricostruire le sue ultime ore. Ad ora si ipotizza un decesso per cause naturali: il 61enne potrebbe essere stato stroncato da un malore mentre era in casa.

Lavoratori, stando a quanto riporta Il Piccolo, sembra che dopo la pensione avesse intenzione di trasferirsi a La Spezia, sua città d’origine dove viveva la compagna. Un sogno rimasto, purtroppo, irrealizzato.