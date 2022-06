La notte scorsa, sulla statale 387 a Monserrato (Cagliari), una donna è finita al suolo dopo essere stata urtata da un furgone: a nulla è valso il tempestivo arrivo dei soccorsi.

Una donna di 49 anni è rimasta vittima di un incidente stradale. È accaduto la scorsa notte lungo la statale 387 a Monserrato, in provincia di Cagliari. La 49enne pare stesse camminando a piedi a bordo della carreggiata quando sarebbe stata urtata da un furgone.

Un impatto non violento che, però, ha fatto finire al suolo la donna. A nulla sono valsi tutti i tentativi di soccorso da parte del personale medico del 118 giunto sul posto insieme alle forze dell’ordine. Indagini in corso per chiarire la dinamica dei fatti.

Monserrato, urtata da un furgone sulla statale 387: donna di 49 anni cade a terra e muore

Sono ancora in corso gli accertamenti sull’incidente mortale avvenuto la scorsa notte, tra domenica 26 e lunedì 27 giugno, sulla strada statale 387 nel territorio comunale di Monserrato, in provincia di Cagliari. A perdere la vita una donna di 49 anni di nazionalità rumena, ma residente da tempo in Sardegna.

Dalle prime informazioni, apprese dal quotidiano locale L’Unione Sarda, pare che la 49enne stesse tornando a casa camminando al bordo della carreggiata. Durante il tragitto, all’altezza del chilometro 7, un furgone l’avrebbe urtata leggermente, forse con uno specchietto facendola finire al suolo.

Il centralino del numero unico per le emergenze ha subito inviato sul posto un’ambulanza. Lo staff medico ha provato a rianimare la 49enne, ma ogni tentativo non ha avuto l’esito sperato, e alla fine si è dovuto arrendere dichiarandone il decesso.

Oltre ai soccorsi sono arrivati i carabinieri della stazione locale ed i colleghi di Quartu. I militari dell’Arma hanno eseguito tutti i rilievi ed ora stanno cercando di ricostruire nel dettaglio il sinistro. Secondo quanto riferisce L’Unione Sarda, l’autorità giudiziaria non avrebbe disposto ulteriori esami sulla salma ed ha firmato il nullaosta per la restituzione ai familiari.