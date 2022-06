Roma, incendio sull’Aurelia: 35 persone visitate in strada e fumo visibile

Un incendio devastante attraversa l’Aurelia all’altezza dell’ex campo nomadi della Monachina. Le fiamme sono alte e ci sono diversi intossicati.

Maxi incendio a Roma, visibile da gran parte della Capitale. Non era bastato la devastazione del TMB di Malagrotta, andato in fumo la scorsa settimana. La Capitale torna a bruciare e a intossicare i cittadini. E’ accaduto oggi pomeriggio quando dal Grande Raccordo Anulare si è alzata un’altissima colonna di fumo denso e nero. Le fiamme, secondo quanto riporta Leggo e secondo le testimonianze dei residenti sono arrivate fino a Via dei Casalotti.

Da quanto si apprende, il rogo sarebbe partito dall’ex campo nomadi “della Monachina”, sulla Via Aurelia. Intorno all’area dell’incendio erano presenti diverse bombole a GPL che sono inevitabilmente esplose. Le bombole sono esplose, secondo quanto riporta Leggo, anche in un centro sportivo dove erano in corso le attività di un centro estivo per bambini. Un livello di allerta aumentato dalle temperature elevate della città e dal vento che avrebbe fatto avanzare le fiamme fino alle abitazioni.

Una donna e un bambino in ospedale, 35 visitati in strada: i Vigili del fuoco cercano di spegnere le fiamme

Le fiamme erano divampate intorno alle 14 in Via Bosco Marengo, vicino al campo rom della Monachina. Complice l’ondata di caldo e il vento rovente, le fiamme si sono diramate verso le abitazioni. Evacuate dalla zona una trentina di persona. Le bombole GPL scoppiate erano presenti in un deposito e la loro esplosione è dovuta proprio dalla propagazione delle fiamme a causa della presenza di sterpaglie.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Non rispondeva alle chiamate degli amici: uomo trovato morto nel suo appartamento

La colonna di fumo era già visibile all’uscita 1 Aurelia del Grande Raccordo Anulare. I vigili del Fuoco accorsi immediatamente sul posto stanno provando a fermare il divampare dell’incendio.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Raccapricciante scoperta in un dirupo: trovato un cadavere senza testa

Nel frattempo, il personale sanitario del 118 ha visitato 35 persone in strada con evidenti segni di intossicazione da fumo. Una donna e un bambino sono stati portati via urgentemente con codice giallo al Policlinico Gemelli. Sulle cause dell’incendio le autorità competenti dovranno indagare.