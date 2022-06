“Un Posto al Sole”, adesso cambia tutto: Raffaele viene beccato da Viola!

Un Posto al Sole: Raffaele Giordano sta cercando di cedere al ricatto dei camorristi. Per farlo, deve arrivare al computer di suo genero Eugenio Nicotera…

Raffaele Giordano sta vivendo un momento davvero molto drammatico della sua vita. Quando suo genero Eugenio, il magistrato, è riuscito ad arrestare il famoso boss della camorra Argento, gli amici di questa persona hanno deciso di prendersela proprio con lui per riuscire a racimolare un po’ di informazioni proprio in merito.

Raffaele, per restare fede ai suoi principi, in un primo momento aveva deciso di non cedere al ricatto e di combattere a testa alta queste persone. Purtroppo però si parla di veri e propri criminali e quando ha capito che la sua famiglia sarebbe stata seriamente in pericolo se non avesse fatto qualcosa, ha deciso di accontentarli e di rimboccarsi le maniche.

Un Posto al Sole: Raffaele viene beccato da Viola!

Raffaele, nelle puntate precedenti, ha invitato Eugenio e Viola a pranzo e poi ha provato a raggiungere il computer di Eugenio. Proprio quando stava per farcela, il portiere è stato fermato da Renato che è arrivato proprio in quel momento.

A questo punto, Raffaele sa di doverci riprovare una seconda volta e farà la stessa cosa dell’ultima volta. Questa volta, però, Raffaele verrà beccato proprio da Viola, che sconvolta nel vedere Raffaele al computer di suo marito, pretenderà delle spiegazioni. A quel punto, Raffaele non potrà fare altro che cedere e raccontare tutto alla sua famiglia.

Per il momento si chiude così questo capitolo per la famiglia Giordano, adesso rimane da capire se ci saranno delle conseguenze: i camorristi scopriranno che la famiglia di Raffaele adesso sa tutto?

Nell’attesa di scoprire come andrà a finire tutta questa storia, non ci resta che attendere le prossime puntate della famosa soap opera napoletana che va in onda ogni sera alle 20:45 su Rai Tre.