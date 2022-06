Shaila Gatta ha fatto sognare il popolo del web, mostrandosi incredibile. Indosso un bikini, la posizione in avanti è afrodisiaca: fan in tilt.

Fisico sublime, sguardo magnetico, fascino a non finire. Shaila Gatta non smette mai di stupire con la sua bellezza travolgente: anche questa volta ha lasciato senza fiato i fan mostrandosi come al suo solito incredibile sulla sua seguitissima pagina Instagram da ben 846 mila follower.

Il suo feed è un sogno a occhi aperto in cui la showgirl racconta la sua vita personale e professionale scandita tra set, shooting e momenti di relax.

Non mancano inoltre attimi dai suoi allenamenti costanti grazie ai quali ha costruito nel tempo un fisico incredibile con cui ha conquistato tutti sia ad “Amici” – in cui ha preso parte come ballerina in gara – sia a “Striscia la Notizia” con cui si è distinta nei panni di velina mora.

In parallelo al suo percorso televisivo ha raggiunto sempre più popolarità sui social: ogni suo scatto fa il pieno di like come l’ultimo condiviso in cui si è mostrata incredibile.

Shaila Gatta irresistibile: posa e bikini da infarto

