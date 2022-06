Un caso di cronaca nera: una ragazza attirata dalle sue amiche in una foresta e rimasta accoltellata. Il gesto è ispirato ad un personaggio di fantasia.

Un tragico evento al quale si riesce a trovare una logica. Un gesto folle e sconsiderato quello delle due ragazze di 12 anni, Anissa Weier e Morgan Geyser nei confronti della loro amica Payton Leutner. E’ accaduto negli Stati Uniti, nello Stato del Wisconsin a Waukesha. Le ragazze, attirando con un pretesto l’amica coetanea in una foresta hanno preso a coltellate la ragazza 19 volte.

Era il 31 maggio 2014 quando Payton Leutner veniva attirata in un bosco e bloccata da quelle che considerava delle amiche. Le due avrebbero quindi preso a coltellate parti del corpo della Leutner, ferendola e sfiorando organi vitali e arterie del cuore. Le hanno trafitto lo stomaco, il fegato e le hanno assicurato che avrebbero chiamato i soccorsi. Ma la vittima è riuscita a trascinarsi lungo la strada ed è stata soccorsa da un ciclista passato per caso che ha allertato immediatamente i soccorsi e la polizia.

Che cos’è “Slender Man” e l’effetto psicotico sulle due condannate: come è andato il processo

Le ragazze si sarebbero ispirate a “Slender man”, letteralmente uomo snello, creato su un forum online per un concorso di immagini paranormali. Le ragazze erano, secondo la loro versione, sotto l’influenza del personaggio fittizio “Slender Man”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Nadia Orlando, la 21enne strangolata dal fidanzato che non accettava la fine della relazione

Questo personaggio, un uomo alto e magro, con faccia priva di lineamenti è diventato negli anni un mito a cui ispirare fiction e rappresentazioni artistiche. Le accoltellatrici sono state poi giudicate non colpevoli per instabilità mentale e condannate alla frequentazione di istituti psichiatrici per 25 e 40 anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elisa Amato, uccisa a colpi di pistola dall’ex fidanzato che si è poi tolto la vita

Una sentenza, che nel 2017, ha visto la Weier rea confessa del tentato omicidio di secondo grado. La Geyser accettò la presa in carico in un istituto di ricovero e anche essa si è dichiarata colpevole. Le ragazze sono sotto continua supervisione da parte delle autorità dal giorno di quel folle gesto.