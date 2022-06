L’ultima foto di Francesca Ferragni impressiona i suoi fan: ad una sola settimana dal parto lei è già pronta. Chi poteva aspettarselo?

Oggi è esattamente una settimana da quando il piccolo Edoardo è venuto al mondo. Francesca Ferragni, dopo aver documento in questi giorni i momenti più emozionanti, dell’attesa del bambino e poi del caloroso benvenuto al dolce nuovo arrivato in famiglia, ha voluto dare prova della sua ripresa ai suoi fan. Lo scatto lascia presto i suoi 1,4 milioni di follower con il fiato sospeso.

L’imprenditrice cremonese e sorella maggiore di Francesca, Chiara Ferragni, è andata a trovare in clinica lei e il piccolo Edo soltanto cinque giorni fa. Le immagini, pubblicate dall’influencer e fashion blogger di fama internazionale, hanno immortalato la loro conoscenza assieme allo storico compagno della neo-mamma, Riccardo Nicoletti, e hanno poi immediatamente fatto il giro della rete evocando gli apprezzamenti di ciascun utente.

“Di già?” Francesca Ferragni lo fa a una sola settimana dal parto: la FOTO sorprende i fan

La trentatreenne, che di professione è dentista, fa coppia con il chitarrista quarantenne dal lontano 2009, che ora è noto al pubblico per lo più con il suo nome d’arte, Riku. Il nato sotto il segno della Vergine ha anch’esso dimostrato le sue emozioni sul suo nuovo status di neo-papà lasciando il dolce Edoardo addormentarsi tra le sue braccia in mondovisione a soli quattro giorni dalla sua venuta al mondo.

Nell’ultimo post di Francesca, condiviso sul suo profilo Instagram alcuni minuti fa, oltre a un breve video in diretta dalla camera in cui è approdato dopo la sua nascita il piccolo Edo, e altre istantanee che ritraggono le dinamiche dei due neo-genitori totalmente in estasi per la sua presenza, è infine apparsa la prova inconfutabile della sua celere ripresa.

Di conseguenza la reazione degli utenti, dimostratisi di gran lunga sorpresi di fronte a tale spettacolo, non si è fatta attendere a lungo.

La neo-mamma appare infatti in “ottima forma” a distanza di una sola settimana dal parto. “L’addome piatto” di Francesca sarà infatti una prerogativa che in molte delle sue ammiratrici, mantenendo un fare scherzoso, confesseranno di non avere neppure in assenza di una passata gravidanza nel loro percorso di vita.

Al contempo, se a tal proposito le esclamazioni non smetteranno di susseguirsi, tra un “di già?” di troppo ma rilasciato con assoluta meraviglia e tantissimi complimenti in nome alla sua bellezza, anche l’affetto nei confronti del piccolo Edo continuerà a palesarsi incontrastato.