Il Volo. Il rinomato gruppo è attualmente in tour. I giovani cantanti si stanno esibendo da Nord a Sud e ne approfittano per godere delle bellezze del territorio nazionale. Tappa d’obbligo per loro

Periodo davvero fiorente per la musica italiana. Non era mai accaduto che tanti interpreti nostrani raccogliessero consensi diffusi e duraturi a livello internazionale. Se, da un lato, la scena rock è dominata dai frizzanti Maneskin, dall’altro il trio de Il Volo propone un repertorio più “tradizionale”, tipico del belcanto tricolore.

Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono figli della nostra epoca, emersi anche loro grazie a un talent show televisivo. Tuttavia, la loro fortuna è iniziata in età assai precoce. Parteciparono da solisti, infatti, al format di Rai Uno “Ti lascio una canzone”, dedicato a concorrenti di età compresa tra 10 e 16 anni. Accorpati per caso da un’intuizione del regista che vide in loro una versione più giovane degli storici tre tenori (Pavarotti, Carreras e Domingo), iniziarono una carriera che, negli scorsi 13 anni, ha portato loro solo gloria e prestigio.

Il Volo. Dove sono stati di recente i tre giovani cantanti: visita inattesa

Vincitori del Festival di Sanremo nel 2015 con il brano “Grande amore”, medaglia di bronzo all’ Eurovision Song Contest nel medesimo anno, i cantanti de Il Volo hanno fatto incetta di premi e nominations in altre gare internazionali come i Billboard Latin Music Awards e i Latin Grammy Awards.

I fan di tutto il mondo hanno contato i giorni sul calendario prima di poterli rivedere dal vivo dopo una serie di concerti rimandati a causa della pandemia da Coronavirus.

Finalmente l’ora X è scattata. Dallo scorso 3 giugno, infatti, è partito il loro tour che li vedrà in giro per i palchi più prestigiosi del mondo. Due giorni fa erano a Dusseldorf, domani li ritroveremo a Ferrara; tra settembre e ottobre attraverseranno tutti gli Stati Uniti e concluderanno le esibizioni live a Roma due giorni prima di Natale.

In effetti, i tre tenori de Il Volo hanno già fatto tappa nella capitale italiana in occasione della manifestazione “The beauty of Family – Festival delle Famiglie”, alla presenza di Papa Francesco.

Ne hanno approfittato per fare un’esperienza unica. Sono stati accolti dal clavigero Gianni Crea, custode delle chiavi, che li ha portati a fare una visita dei Musei Vativani in gran segreto e a un orario insolito: alle 7 del mattino.

Sono entrati nella Cappella Sistina senza che i turisti e curiosi potessero distoglierli da quel momento di assoluta estasi.