Pesci e amore, sapete quali sono i segni di cui si innamorano facilmente? Ce ne sono due a cui non sanno proprio resistere.

Sei in cerca di risposte? Chiedilo alle stelle! Come insegna la nuova serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”, siamo noi gli artefici del nostro destino, ma non c’è nulla di male nel credere che le stelle e i pianeti possano guidarci dall’alto. Come la luna influenza le maree, anche i nostri comportamenti possono subire gli influssi dell’universo. In fin dei conti, siamo tutti immersi in una realtà molto più grande di noi. Yeslife Megazine vi insegna qualcosa di più sui segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.

Oggi parliamo dei Pesci. Negli articoli precedenti vi abbiamo detto i loro pregi e difetti. Ma sapete con quali segni hanno più affinità?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Segni Zodiacali, sapete qual è il peggior difetto della Bilancia?

Pesci e amore: le più grandi affinità di questo segno

I Pesci e lo Scorpione sono forse l’accoppiata più famosa di tutto lo Zodiaco. I lati positivi dell’uno bilanciano quelli dell’altro e viceversa. Lì dove i Pesci si mostrano troppo volubili e lunatici, lo Scorpione sa come riportarli sulla retta via ed aiutarli a fare piani concreti. Quando invece lo Scorpione si sente perso, i Pesci sono la compagnia più adatta per riportare allegria e vitalità nella sua vita. Lo Scorpione è inoltre molto geloso, cosa che tende a rassicurare i Pesci, costantemente alla ricerca di validazione da parte degli altri. Il suo atteggiamento possessivo tuttavia finisce spesso per scontrarsi con la sua vita da spirito libero.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Scorpione, sapete qual è il più grande pregio di questo segno?

L’altra famosa accoppiata dei Pesci è quella con l’Ariete. La pragmaticità dell’Ariete aiuta i Pesci a rimanere con i piedi per terra, mentre la loro dolcezza ed attenzione nutre il suo ego e lo aiuta a sentirsi più sicuro di sé. Entrambi sono inoltre segni molto propositivi e vivaci. Sono dei grandi organizzatori di feste ed hanno molta fantasia. Risultano dunque un buon team, almeno finché l’eccessivo individualismo dell’Ariete non finisce per avere la meglio.