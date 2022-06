Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, ha vissuto un momento davvero molto drammatico nella sua vita: oggi le cose sono completamente diverse

Rosalinda Cannavò è una delle influencer più amate del mondo dei social. La sua carriera è cominciata un po’ di tempo fa, quando ancora si faceva chiamare con il suo nome d’arte Adua Del Vesco e di professione faceva l’attrice. Questo mestiere le ha regalato sicuramente tante emozioni, ma anche tanti momenti abbastanza complicati.

Rosalinda, in un periodo in cui era sulla cresta dell’onda per il suo talento e la sua bellezza, ha subito davvero tante pressioni ed ha finito per ammalarsi di anoressia. Durante quel periodo si è allontanata televisione ed ha rischiato seriamente la vita, ci è voluto davvero tanto per guarire, per rimettersi in sesto e ritrovare la voglia di andare avanti.

Rosalinda Cannavò e il video che ha commosso tutti: “Ho ancora i segni sul cuore”

Rosalinda, due anni fa, ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip dove ha avuto modo di raccontare un po’ come è andata la sua carriera e soprattutto come ha vissuto la sua terribile malattia, di cui si è vergognata per molto tempo.

“Mi ricorderò di te eccome. Ho i segni sul cuore e sulla pelle! Ma sconfiggerti è stata la cosa più difficile e giusta che potessi fare! Oggi sorrido, oggi sono felice senza di te” ha scritto Rosalinda sul suo profilo di Instagram oggi, dopo aver pubblicato un video in cui ha ripercorso questo momento così drammatico della sua vita.

“Lottate per tornare a sorridere e non permettete più a questo mostro di distruggervi la vita” ha concluso così il suo messaggio.