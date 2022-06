Strage in Texas: 46 migranti hanno perso la vita ammassati in un camion

Ritrovato in Texas camion con 46 migranti morti, 16 i superstiti tra cui 4 bambini e alcuni feriti molto gravemente. La strage, una delle più grandi mai avvenute in America, sta aprendo diversi dibatti politici, in un momento già molto complesso per la Casa Bianca.

Tre persone sono attualmente in stato di fermo e indagate per la recente e macabra scoperta avvenuta a San Antonio, in Texas. Sono stati ritrovati all’interno di un camion abbandonato 46 cadaveri, appartenenti a migranti che tentavano di lasciare i loro paesi natii dell’America Latina alla volta degli Stati Uniti. I dati del solo mese di maggio ci dicono, infatti, che ad aver passato il confine in modo illegale sono state almeno 44.000 persone. La città in cui è avvenuta la strage, importante snodo per le migrazioni illecite verso gli USA, è da decenni il fulcro per tutti i trafficanti di esseri umani.

Oltre ai corpi sono stati recuperati anche 16 superstiti, di cui 4 bambini; molti di loro sono stati ricoverati in condizioni piuttosto gravi. Le morti sono state provocate dalla canicola che in questi giorni si è abbattuta su diversi degli stati americani, con punte massime che toccano, e alle volte superano, i 40 gradi celsius.

l ritrovamento è stato fatto ad opera della Homeland Security Investigation, agenzia specializzata nei casi di traffico di esseri umani.

Questo tragico avvenimento è stato già etichettato come una delle stragi più cruente della storia dei migranti in America, tanto che non sono tardati ad arrivare anche commenti e battibecchi politici; in questo caso specifico un botta e risposta tra il governatore del Texas, il repubblicano Greg Abbott, che si è fatto sentire ed ha attaccato Joe Biden “Queste morti sono le sue. sono il risultato della sua politica mortale dei confini aperti e mostrano le conseguenze del suo rifiuto ad attuare la legge”

Questione che potrebbe andare a rafforzare anche altri confronti politici con la Casa Bianca di questi giorni coma il tema dell’aborto o la questione delle armi.