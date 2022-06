Un Posto al Sole: Ilenia Lazzarin, tornata come personaggio fisso nella soap opera napoletana, pubblica spesso dei momenti inediti del set

Ilenia Lazzarin è una delle attrici più amate di Un Posto al Sole, la soap opera napoletana che va in onda ogni sera su Rai Tre dal lontano 1996. Lei è entrata a far parte di questa grande famiglia quando era davvero giovanissima e, come in ogni famiglia che si rispetti, insieme a questa soap e alle persone di cui ne fanno parte da diversi anni.

Ilenia, negli ultimi anni, però è stata abbastanza latitante all’interno della famosa soap. Infatti, quando è diventata madre, ha deciso di dedicarsi alla crescita del suo bambino prima di rimettersi davvero a lavorare. Ora però Ilenia, che nella soap interpreta Viola Bruni, ha deciso di tornare in pianta stabile: Viola, infatti, è tornata da Torino e ora vive e lavora di nuovo nella sua meravigliosa Napoli.

Un Posto al Sole: Ilenia Lazzarin spiazza tutti

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Senza tempo” Ornella Muti il momento in intimo che fa sognare – FOTO

“ Oggi giro col BONAZZO della serie… si può dire ? @peppezarbofficial. Nuova storia d’amore???? Ahahahahha tanto ormai non mi crede più nessuno!!!! Grande amico mio!” ha scritto Ilenia sul suo profilo, pubblicando una foto proprio di lei insieme a Peppe Zarbo, che nella soap interpreta Franco.

Ilenia, proprio di recente, ha seminato un po’ di panico facendo capire (sicuramente in modo scherzoso) che non è poi così scontato che non accadrà nulla a Raffaele, e che non morirà per via di queste minacce che sta ricevendo da parte dei camorristi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Aurora Ramazzotti scoppia di felicità: “ce l‘ho fatta”. Il traguardo più emozionante insieme al fidanzato

Pare però che fosse davvero tutto uno scherzo, perché Patrizio Rispo non ha alcuna intenzione di lasciare il suo Raffaele dopo 26 anni in cui sono stati la stessa persona.