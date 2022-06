Al Bano, terribile lutto per il cantante: “Stroncata da un infarto”

Una notizia devastante per il cantante pugliese che ha visto mancare una donna a lui molto legata, aveva solo 42 anni.

In tanti si sono stretti attorno alla famiglia per il grave lutto, sia a Senigallia che nella sua Mesagne, dove la donna sarà tumulata dopo l’ultimo addio da parte anche dei suoi concittadini.

Aveva solo 42 anni ed era amatissima, proprio per questo sono moltissimi i messaggi di addio che sono giunti sui social per ricordarla.

“Adesso suonerai con gli angeli bellissima Pamela”, e ancora “Ho avuto l’onore e il piacere di conoscerti e apprezzarti per la persona speciale che hai dimostrato d’essere, mi dispiace tanto”.

Vediamo chi era Pamela Rosato, violinista di grande talento e nota in tutta Italia, amica anche di Al Bano che ora piange la sua scomparsa.

Addio a Pamela Rosato, violinista pugliese amata da Al Bano

Il primo quotidiano a darne notizia è stato il Corriere Adriatico che ha annunciato la scomparsa della musicista, avvenuta domenica 26 giugno nell’ospedale di Torrette, ad Ancona, dove era stata ricoverata per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute.

Pare che Pamela ormai da diverso tempo combattesse contro un tumore maligno incurabile. Era nata a Mesagne, in provincia di Brindisi, ma risiedeva da qualche anno a Senigallia dove si era costruita una seconda famiglia di amici e colleghi.

Aveva collaborato con un conterraneo d’eccezione, Al Bano Carrisi, per la produzione di un video musicale. Era poi giunta anche sul palco dell’Ariston per il “Festival di Sanremo” che le aveva aperto la strada a partecipazioni di prestigio in varie trasmissioni tv sia in Rai che Mediaset.

Il 24 giugno aveva compiuto 42 anni, ma senza poter festeggiare perché stava già male. Lascia il marito Stefano Maltempi, sposato nel 2018, la mamma Filomena, il papà Cosimo e la sorella Stefania.

I funerali si terranno oggi alle 9 presso la chiesa di San Giuseppe Lavoratore nel quartiere della Cesanella. Sono in moltissimi a stringersi ai suoi cari, la sua dipartita lascia un enorme vuoto che difficilmente sarà riempito.