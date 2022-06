Alberto Matano, novello sposo. Il ricordo commovente: “Così ho detto tutto ai miei genitori”

Alberto Matano. Il giornalista e conduttore de “La Vita in diretta” si è sposato lo scorso 11 giugno con il suo Riccardo. Il ricordo del coming out fatto alla famiglia

Alberto Matano è uno dei giornalisti più apprezzati del piccolo schermo italiano. La sua carriera televisiva lo ha portato ad attraversare le reti Rai in lungo e in largo. Ha iniziato nel 2012 entrando a far parte del cast di “Unomattina Estate” ed è divenuto volto di molteplici edizioni straordinarie e dirette realizzate per il TG1.

Il grande pubblico ha ammirato maggiormente la sua verve grazie all’opportunità concessa da Milly Carlucci che lo ha voluto come opinionista della quattordicesima edizione di “Ballando con le stelle”. Dal 2019 tiene le redini del prestigioso programma di Rai 2 “La vita in diretta”, occupandosi dei fatti più caldi di attualità e cronaca.

Alberto Matano: l’esternazione sulla sua vita privata ha uno scopo preciso

In occasione della bocciatura del ddl Zan al Senato, Alberto Matano ha voluto dare un segnale forte all’opinione pubblica.

Durante il suo programma “La vita in diretta”, raccontando storie di discriminazioni a causa dell’orientamento sessuale, ha voluto fare gli stesso coming out e abbattere vetusti e sorpassati tabù: “Vi devo dire che storie come queste fanno particolarmente male, perché è successo anche a me, quando ero adolescente. L’ho provato sulla mia pelle, quindi so cosa significa” – ha dichiarato il giornalista. Ha poi continuato: “E allora mi auguro che con il contributo di tutti, su un tema così importante, ci possa essere un supplemento di riflessione. Lo dobbiamo anche a quelle persone che abbiamo appena visto”.

Un atto di coraggio quello di Alberto Matano, sempre così cauto nel portare allo scoperto particolari della sua sfera privata. Queste parole lo hanno liberato da una maschera e, recentemente, ha reso noto il suo amore per Riccardo Mannino, 55 anni di professione avvocato, sposandosi lo scorso 11 giugno dopo ben quindici anni di fidanzamento. La cerimonia si è tenuta a Labico, alle porte di Roma, celebrata da Mara Venier insieme ad altri super ospiti vip.

Alberto Matano ha confessato di aver represso in passato la sua natura portando avanti una relazione eterosessuale che, di certo, non era ciò che desiderava. Questo il racconto delicato del coming out avvenuto in famiglia: “Una sera ho deciso. Sono tornato a casa, ho spento la televisione che stavano vedendo e gli ho detto che volevo parlargli”.

Continua: “Per i miei genitori non è stato facile, soprattutto all’inizio. Poi hanno capito e da quel momento in poi sono stati sempre al mio fianco, sempre accoglienti, solidali. Ora Riccardo è un quarto figlio”.