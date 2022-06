Andrea Delogu stravolge i fan, il look anni Settanta è un tuffo nel passato: la tuta fiorata con zampa è già un trend – FOTO

La conduttrice sui social ha sfoggiato un look pazzesco che sembra essere uno dei trend must dell’estete, su di lei è un incanto.

Dopo Roma ieri sera (e stasera) è la volta di Portopiccolo ad ospitare una due giorni in forma privata per la seconda tappa del “TIM Summer Hits 2022”. Le ultime tappe invece sono in programma a Piazzale Fellini, a Rimini, sabato 1 e 2 luglio.

A condurre l’evento Stefano De Martino e la rossa Andrea Delogu che hanno emozionato i fan con uno spettacolo incredibile che ha visto susseguirsi artisti del momento e grandi icone classiche che hanno fatto la storia della radio.

In particolar modo è la conduttrice ad aver attirato gli occhi della critica in queste serate mondane per via degli outfit pazzeschi scelti. Ieri mattina per le prove sul palco ha sfoggiato un total look che è già un trend per moltissime giovani donne. Vediamo le foto.

Andrea Delogu detta le mode, oltre 14mila like in poche ore

La conduttrice (ma anche speaker, scrittrice e attrice) ha scelto di indossare una tuta lunga del marchio Amen Style, un color crema sullo sfondo e piccoli fiori sui toni del rosso, giallo e verde a decorare il tessuto dalla testa ai piedi.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –-> “Ma che coppia” Loredana Lecciso mette da parte Al Bano, insieme a LUI è raggiante – FOTO

Puro look anni Settanta che su di lei, dalle forme a clessidra, che si sposa divinamente anche con la carnagione chiara. Il tessuto di maglina fine le aderisce sui fianchi mostrando le sue curve perfette e armoniche, la gambe toniche e il portamento regale.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –-> “Cos’hai alle mani?” Barbara D’Urso, l’ultima FOTO scatena gli haters: l’hanno ricoperta di insulti

Le gambe scampanate, il mood del floreale, le maniche lunghe e gli oblò sulle spalle sono davvero quel vezzo in più che arricchisce uno stile passato e lo riporta in auge però rivisitato in chiave 2022.

I commenti a mergine del post raccontano l’enorme apprezzamento per la tuta indossata da Andrea e la stime che in molti fan provano per lei, ben oltre 14mila in poche ore.