Bonus spesa, a chi spetta e come ottenerlo. L’opportunità da non perdere: la cifra allucinante

Finalmente la novità che tutti stavano aspettano, il famoso bonus spesa esiste e può essere speso ma solo da alcune persone. Vediamo chi può beneficiarne.

In un momento difficile, dove il tasso di inflazione è alle stelle e mettere il piatto a tavola è diventato alquanto complicato, ecco che arriva il bonus spesa in soccorso degli italiani. Una cifra che aiuterà (tutti quelli che ne potranno beneficiare) ad acquistare i famosi beni di prima necessità che hanno un prezzo pari a quello dell’oro.

Il 2022 è iniziato con il piede sbagliato e sembra che finirà peggio, di certo non sta aiutando la situazione bellica tra l’Ucraina e la Russia, i costi dei carburanti sono spropositati e quelli del cibo altrettanto. A dare un’altra spinta al caro vita è la siccità, sono in aumento moltissimi alimenti, frutta e verdura per la maggior parte, che necessitano di abbondante acqua per la coltivazione. Possiamo tranquillamente affermare che la situazione è preoccupante.

Bonus spesa ecco chi può riceverlo e come fare domanda

Il bonus spesa in questione spetta agli over 65, la cifra è allucinante dal momento che il massimo di cui si può usufruire sono 80.00 euro. Diciamo che il questo momento è una magra, magrissima consolazione visti i prezzi degli alimenti sempre più elevati.

Il bonus spesa rientra in una Carta Acquisti valida per il 2022, le categorie che possono richiederla sono ben specificate. Si tratta di una card prepagata spendibile in farmacia, supermercati, negozi vari, serve anche per pagare le utenze come la corrente ed il gas, il denaro viene erogato in 2 volte, 40 euro + 40 euro.

Per poter ricevere la carta in questione è necessario andare in un ufficio Poste Italiane e compilare l’apposita domanda cartacea da consegnare allo sportello. Deve essere allegato il modello ISEE ed un documento di riconoscimento valido.

I requisiti da soddisfare sono i seguenti: