Estate in diretta, dopo il concerto di Fedez e J-Ax tenutosi a Milano trapela una notizia atroce: il rapper avrebbe litigato anche con lui, è clamoroso!

Durante la puntata odierna di “Estate in diretta”, l’argomento che ha tenuto banco nella seconda parte della trasmissione riguardava i tanto chiacchierati “tormentoni”. Si tratta delle hit di maggior successo dell’estate, trasmesse ininterrottamente su tutte le frequenze radio e visualizzate da milioni di fan su YouTube.

Tra gli ospiti del talk di Roberta Capua e Gianluca Semprini anche Cristiana Ciacci, figlia del compianto Little Tony. Quest’ultima, nel ricordare i tormentoni che hanno reso celebre il suo indimenticabile papà, non è riuscita a trattenere la commozione.

“Papà non era un autore, ma un interprete straordinario“, ha spiegato la Ciacci, immediatamente raggiunta da cenni di assenso da parte degli altri ospiti. “Ha avuto la fortuna di incontrare autori straordinari che hanno scritto per lui” ha proseguito l’ospite del talk, ottenendo il plauso di tutto il pubblico.

Dall’argomento “tormentoni” si è poi passati ad analizzare l’evento benefico organizzato da Fedez e J-Ax a Milano. Un evento a seguito del quale hanno avuto origine parecchi rumors, di cui uno, in modo particolare, è diventato il fulcro del dibattito a “Estate in diretta”. A quanto pare, Fedez avrebbe litigato anche con lui.

Dopo il concerto la notizia più atroce: “hanno litigato”. Guai in vista per Fedez

Dall’argomento “tormentoni” al concerto che Fedez e J-Ax hanno tenuto ieri sera a Milano, in Piazza Duomo: questo il filo conduttore odierno a “Estate in diretta”. Gianluca Semprini e Roberta Capua, assieme agli ospiti, si sono voluti soffermare proprio sull’evento benefico organizzato dai due rapper, che dopo molti anni hanno finalmente appianato le divergenze.

Fedez e J-Ax, durante il concerto (gratuito), hanno più volte spronato gli spettatori a donare tramite sms all’onlus “TOG – Together To Go”, che si occupa di bambini con patologie neurologiche. Sul palcoscenico, nel cantare i singoli che maggiormente li hanno resi celebri, i due artisti hanno palesato lo stesso affiatamento di un tempo. Tuttavia, dallo studio di “Estate in diretta” si è sollevata una polemica a dir poco sconvolgente, concernente il marito della Ferragni.

Gli opinionisti hanno posto l’accento sul fatto che, quando si è trattato di interpretare “Mille” – il tormentone dell’estate 2021 -, ad affiancare Fedez ci fosse solamente Orietta Berti, mentre la parte di Achille Lauro è stata sostituita dallo stesso J-Ax. Un gesto che, apparentemente privo di valore, agli occhi degli ospiti è tutt’altro che di poco conto.

“Si dice che abbia litigato anche con Achille Lauro, questo Fedez mi sembra che litighi con tutti” ha osservato la Ciacci, e i suoi colleghi non sembravano affatto pensarla diversamente. Una voce che, nelle ultime ore, ha preso campo fino a diventare virale sui social.

“Guarda caso, Fedez è sempre il comune denominatore di queste liti” ha aggiunto la Capua, mostrandosi solidale con le tesi dei suoi opinionisti. Il dato di fatto imprescindibile è che Lauro, a differenza della Berti, non si trovava sul palco assieme al collega. È davvero successo qualcosa tra lui e Fedez?