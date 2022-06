Kasia Smutniak, il racconto da brividi dell’ex compagna di Pietro Taricone: l’ultimo gesto dell’attore prima di morire

Il 29 giugno 2010 ci lasciava drammaticamente Pietro Taricone. L’amatissimo attore, lanciato dalla prima edizione del “Grande Fratello”, morì a seguito delle lesioni riportate a causa di un incidente paracadutistico. Dopo aver impattato contro il suolo, il nativo di Frosinone venne sottoposto ad un intervento di circa nove ore, che tuttavia non servì a salvargli la vita.

Taricone lasciò la compagna Kasia Smutniak, conosciuta sul set della pellicola “Radio West“, e la figlia Sophie, nata dall’unione con l’attrice polacca nel 2004. Una morte a dir poco atroce, che all’epoca non mancò di paralizzare letteralmente l’opinione pubblica.

A distanza di dodici anni dalla sua scomparsa, Kasia Smutniak – che si è successivamente legata al produttore Domenico Procacci – si è lasciata andare a delle confessioni davvero sconvolgenti riguardanti l’ex compagno. Scopriamo insieme qual è stato l’ultimo gesto di Pietro prima di perdere la vita.

Kasia Smutniak, il racconto da brividi: l’ultimo gesto di Pietro Taricone prima di morire

Nonostante siano passati ormai dodici anni, il dolore per la perdita di Pietro Taricone è ancora vivo nel cuore della sua ex compagna Kasia Smutniak. Solo di recente, l’attrice polacca si è lasciata andare a delle rivelazioni sconcertanti in merito al padre di sua figlia Sophie, che risalgono al giorno dell’incidente con il paracadute.

“Prima di saltare mi ha mandato un bacio facendo la faccia buffa” ha spiegato la Smutniak, che supportava e seguiva Pietro in ogni suo impegno, soprattutto nelle occasioni di svago. A detta di Kasia, l’ex gieffino non si accorse di nulla e perse la vita proprio nel momento in cui, come per uno scherzo del destino, era al sommo della felicità.

“Se potessi scegliere come morire vorrei anch’io farlo così: nel momento più felice della mia vita” ha proseguito la Smutniak, convinta del fatto che il suo storico compagno se ne sia andato nel modo migliore: con il sorriso sulle labbra.

Taricone, che ha lasciato Kasia e la figlia Sophie, rimarrà sempre una presenza incancellabile nel cuore dell’attrice polacca. Impossibile dimenticare il suo sorriso contagioso, che resterà scolpito nella memoria dei suoi migliaia di ammiratori.