Kekko Silvestre dei Modà e la frecciatina al Festival di Sanremo: “Non voglio tornare su quel palco”

Modà. Che fine ha fatto il prestigioso gruppo milanese? Grandi progetti si sono appena conclusi ma, per il momento, uno è totalmente fuori discussione: il Festival di Sanremo

Il 22 aprile scorso è stato rilasciato l’EP dei Modà dal titolo “Buona fortuna (parte seconda)”. Il primo volume era stato messo a disposizione del pubblico lo scorso dicembre. I fan della band milanese sono esplosi dalla gioia per la felicità di vedere di nuovo all’opera i propri beniamini che non producevano nuovo materiale dal 2019 con l’album “Testa o croce”.

Il silenzio artistico ha coinciso indubbiamente con l’inizio della pandemia. Inoltre, il frontman del gruppo, Kekko Silvestre (nonché autore e compositore della maggior parte dei brani), ha rilasciato un’intervista a “Il Fatto quotidiano” in cui approfondisce meglio questo periodo così delicato della sua carriera. “Durante il lockdown ho mollato la presa perché la negatività mi è entrata dentro” – ha dichiarato – “Ho vissuto proprio male quel periodo e mi sono spaventato tanto. Non ho più scritto”.

Kekko Silvestre dei Modà, ha chiuso definitavemente con Sanremo? La sua risposta non fa ben presagire

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Modà (@modaufficiale)

Il 2022 ha visto il grande ritorno dei Modà agli spettacoli dal vivo. Infatti, si è concluso lo scorso 28 maggio ad Eboli il “Buona Fortuna tour” che li ha portati in giro per l’Italia, da Nord a Sud, per sei tappe e otto concerti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Io e la mia ragazza” Anna Falchi sorpresa in sua compagnia nella notte – FOTO

“Non ci sono parole per descrivere le emozioni delle magiche serate che ci hanno accompagnato nell’ultimo mese, ma ne basta una per racchiuderle tutte: GRAZIE” – hanno scritto sulla loro pagina ufficiale su Instagram.

Non sono previste ancora ulteriori date per i prossimi mesi. Tuttavia, un’esternazione del cantautore Kekko Silvestre potrebbe far pensare che sicuramente non saranno presenti alla futura edizione del “Festival di Sanremo”, la quarta consecutiva targata Amadeus.

Sempre a “Il Fatto Quotidiano”, l’artista milanse ha detto: “Non mi sento pronto per tornare su quel palco perché è un tricacarne”. Ha aggiunto: “Non riesco più a dormire negli hotel, perdo la pazienza più spesso, mi manca mia figlia e ho paura di non arrivare fino in fondo. Per fare Sanremo devi volerlo veramente, non è solo cantare ma promuovere qualcosa di importante”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> “Uomini e Donne”, la storia d’amore così passionale è già finita: i fan sono sconvolti

Tuttavia, la storia dei Modà si è intrecciata più volte con quella della kermesse canora. Hanno partecipato nel 2011 con il brano “Arriverà”, in duetto con Emma, piazzandosi al secondo posto. Hanno ritentato nel 2013 con “Se si potesse non morire” (terzi classificati).

Inoltre, Kekko Silvestre ha firmato “Non è l’inferno”, pezzo con cui la stessa Emma Marrone trionfò nel 2012.