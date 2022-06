Matilde Brandi ipnotica, blocca la spiaggia con un costume zebrato: l’occhio però cade solo lì, “Non sei umana” – FOTO

La showgirl nell’ultimo post pubblicato ha svelato ai fan una sorpresa molto piccante che presto la vedrà sul mercato, il contro alla rovescia è iniziato!

“Sei una super N 1 🌹”, “Che décolleté c’hai?!”, “Cosce da urlo 😜”, “Non sei umana! Stratosferica”, “Sei una sirena stupenda ❤️”, “Mi fai impazzire, altro che le ventenni!!”.

Come mai i fan di Matilde Brandi sono impazziti così irruentemente accanto all’ultimo post Instagram pubblicato poche ore fa sui social?

La vediamo infatti posare in una serie di scatti in una torretta dei bagnini presso il Singita miracle beach di Fregene a Roma. Come una moderna Tarzan sfodera un fisico da urlo che neppure le colleghe dello spettacolo molto più giovani di lei possono permettersi. Vediamo il carosello di foto e commentiamole insieme.

Matilde Brandi mostra una sensualità mai vista prima: che gambe!

