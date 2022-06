“Alle altre Solo gli spiccioli” Michelle Hunziker devastante in bikini bianco “tutto trasparente” -FOTO

Michelle Hunziker manda in tilt i social network con una serie di immagini da paura: in bikini bianco tutto è decisamente in mostra.

Michelle Hunziker, da diversi anni, è uno dei volti di punta della nostra televisione. La nativa di Sorengo conduce spesso e volentieri programmi di primissima fascia che ottengono sempre grandi riscontri da parte del pubblico (e dello share televisivo). In questi anni, la classe 1977 ha conquistato le prime pagine anche per le sue travolgenti storie d’amore. Dopo la relazione sconvolgente con Marco Predolin, di 25 anni più grande di lei, la conduttrice svizzera si legò al cantante Eros Ramazzotti: dalla loro unione nacque Aurora Ramazzotti.

Importante anche la storia con Tomaso Trussardi, finita bruscamente qualche mese fa. Stando alle ultime indiscrezioni, la Hunziker starebbe al momento insieme a Giovanni Angiolini. I due sono stati pizzicati dai fotografi in Sardegna, in atteggiamenti intimi e soprattutto bollenti. Michelle, in ogni modo, trova sempre il tempo per pubblicare contenuti esagerati sui social network: il suo ultimo post ha scatenato il delirio sul web.

Michelle Hunziker in bikini bianco: tutto in mostra, devastante

Per vedere la fotografia da arresto cardiocircolatorio, vai su successivo.