Il sogno di risvegliarsi con il telefono carico è comune per affrontare la giornata al meglio. Ecco come fare anche se non si ha la corrente.

Avere il telefono scarico è una criticità diffusa. Sempre alla mano, ormai non se ne può più fare a meno essendo onnipresente nelle giornate: tra il sentire i propri cari, comunicare per questioni lavorative, navigare sui social media, è ormai quasi un arto aggiuntivo.

Appena la batteria scende si ricorre subito al caricabatteria attaccandolo alla presa più vicina, per scongiurare l’incubo più temuto: la batteria scarica totalmente e il conseguente spegnimento del telefono.

Questo può accadere non solo se si è in giro, ma anche a casa. Se si può subito ricorrere ai ripari mettendolo in carica un caso specifico può impedirlo anche tra le mura domestiche: la mancata corrente può gettare in un forte fastidio ritrovandosi con il telefono spento fin tanto che non è ripristinata.

Telefono, cosa fare se è scarico e non si ha la corrente

Per risolvere la situazione che vede il telefono scarico e l’impossibilità di ricaricarlo è importante tenere sempre con sé un carica batteria portatile – caricandolo sempre prima – grazie a cui far resuscitare il proprio amato smartphone.

Molto in voga il Power Bank, tecnologia grazie a cui caricare il telefono più volte: se si ricarica totalmente è, infatti, molto potente. Esistono molti modelli ideali da portare in borsa, ma anche da usare quando si è a letto e si desidera guardare il telefono mentre carica, ma la presa è troppo distante.

Se alcuni modelli necessitano di un filo tra il dispositivo e lo smartphone esistono persino modelli wireless con cui caricare i propri telefoni a distanza.

Se lo si carica tutta la notte tramite questi strumenti si potrà svegliarsi con la sua batteria al cento percento trovandolo sul comodino anche se non è presente una presa.