Un video confermerebbe tutto. Belen e Stefano ufficialmente insieme

Belen e Stefano sono tornati insieme, è ufficiale. A confermarlo è un video in cui si scambiano tenerezze e promesse d’amore; da mesi era ormai stato ipotizzato un possibile ritorno di fiamma, ma questo bacio alla luce del sole ha tolto qualsiasi dubbio potesse essere rimasto. In tantissimi sono impazziti alla notizia, altri scommettono su quanto durerà questo terzo capitolo.

Non c’è due senza tre. Il ballerino Stefano De Martino e la bellissima showgirl Belen Rodriguez, sono tornati insieme per la terza volta. Lo ufficializza un video che li vede molto intimi. Sarà quella definitiva?

Un amore travagliato, che a quanto pare ha resistito a tanti ostacoli, come la loro separazione e la storia di lei con Antonio Spinalbese (dal quale ha avuto recentemente la sua seconda figlia, la piccola Luna Marí); ma tra il napoletano e l’argentina erano già un po’ di mesi che si vociferava un ritorno di fiamma, rimasto più o meno solo ipotetico fino alla pubblicazione di un video su Instagram che ha appianato qualsiasi dubbio e ha sciolto il cuore di molti fan della coppia.

Il settimanale Chi, ha infatti pubblicato una scena davvero emblematica, in cui i due si abbracciano e si baciano teneramente in un locale; a quel punto il giornalista chiede a Di Martino “Ma sei innamorato Stefano?” e l’ex ballerino di amici senza imbarazzo risponde: “Tanto”. Anche a Belen viene rivolta la medesima domanda e senza staccarsi dal suo lui afferma senza indugio “Assaijj”, alla napoletana.

La loro storia, tra i vari tira e molla, va avanti da ben 10 anni, in cui non sono sono convolati a nozze, ma hanno avuto anche un figlio, Santiago. Galeotto fu il programma di Maria de Filippi Amici, nel quale la coppia si era conosciuta nel 2012. Ora che sono nuovamente usciti allo scoperto, non tarderà ad arrivare un post Instagram con la conferma della loro relazione.