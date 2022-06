Curiosi di scoprire l’identità dell’anima gemella della bellissima Alessia Lanza? La rivelazione giunge ai suoi fan con molti dettagli.

A due settimane dai festeggiamenti, tenutesi stavolta rigorosamente in bianco, per il suo ventiduesimo compleanno, la travolgente influencer e blogger torinese Alessia Lanza ha finalmente deciso di rivelare pubblicamente alcuni dettagli sulla sua attuale situazione sentimentale.

Classe 2000, e già da molti anni alle prese con l’attività di blogger, dapprima su You Tube e adesso ancor più su vasta scala grazie alla mai così gettonata piattaforma di Tik Tok, l’influencer è cresciuta in un piccolo paese nelle vicinanze di Cuneo, per divenire nel corso del tempo uno dei punti di riferimento, grazie alla sua simpatia e alla qualità dei suoi contenuti, nell’universo della rete che riguarda la penisola italiana.

Raggiunti un milione di follower su Instagram, originale e al contempo amante delle piccole cose, Alessia ha voluto condividere con i suoi fan alcuni dettagli riguardo alla sua sfera privata.

“Letteralmente” Alessia Lanza è innamorata, ma di chi? Svelata l’identità del suo uomo ideale

Quando le è stato domandato come procedesse la sua vita sentimentale, e se ci fosse già la presenza di un ragazzo nella sua quotidianità, Alessia ha preferito rispondere inizialmente utilizzando po’ del suo irresistibile humor, entrando poi nel merito della questione.

Nonostante abbia dimostrato di essere palesemente single, al momento, l’influencer ha infine tenuto a stilare un’approfondita lista di caratteristiche che dovrebbero riguardare, invece, il suo fidanzato ideale.

Dato il suo umorismo, non potrà di certo mancare la simpatia a tale aspirante corteggiatore. Ha dapprima specificato Alessia. Ma soprattutto “deve supportarmi, volermi bene” oltre che “farmi ridere“.

Ma, al di là di queste fondamentali premesse in amore, l’influencer ha voluto anche raccontare altre peculiarità della sua routine quotidiana.

La nata sotto il segno dei Gemelli ha spiegato ai suoi fan come, dopo aver lasciato l’università, abbia scelto di proseguire il suo percorso di studi in accademia. L’influencer ha poi citato l’imprescindibile importanza che hanno i suoi genitori nella sua vita. Citando, sul finale, la sua grande passione, seppur indiretta, per la musica.