Cancro e amore: con quali segni ha più affinità?

Cancro e amore, sapete quali sono i segni di cui si innamora facilmente? Ce ne sono due a cui non sanno proprio resistere.

Sei in cerca di risposte? Chiedilo alle stelle! Come insegna la nuova serie Netflix, “Guida astrologica per cuori infranti”, siamo noi gli artefici del nostro destino, ma non c’è nulla di male nel credere che le stelle e i pianeti possano guidarci dall’alto. Come la luna influenza le maree, anche i nostri comportamenti possono subire gli influssi dell’universo. In fin dei conti, siamo tutti immersi in una realtà molto più grande di noi. Yeslife Megazine vi insegna qualcosa di più sui segni zodiacali e sulle loro caratteristiche.

Oggi parliamo del Cancro. Negli articoli precedenti vi abbiamo elencato i pregi e difetti di questo segno. Ma quali sono i segni zodiacali con i quali ha più affinità?

Cancro e amore: il segno a cui proprio non sa resistere

Il Cancro è al contempo un segno molto semplice da accontentare e molto complicato da soddisfare. Non ha grandi pretese (soprattutto quando si parla di regali materiali), è molto flessibile ed ama ascoltare, ma necessità di un costante supporto emotivo. Il partner ideale del Cancro deve avere una personalità intensa e coinvolgente, essere interessato all’arte e saper sostenere una conversazione profonda senza ritenerla noiosa. Anche per questo i nati sotto questo segno sono particolarmente attratti dai Gemelli, che in quanto a fascino non hanno rivali. Il carattere intrigante dei Gemelli e l’intensità con cui vivono le loro passioni coinvolge il Cancro e lo strappa al suo mondo interiore fatto di possibilità mai realizzate.

Un altro match particolarmente interessante è poi quello tra il Cancro e il Capricorno. In questo caso a venire incontro al Cancro è il senso pratico dell’altro segno ed il suo saper vivere con i piedi costantemente piantati a terra. Entrambi i segni sono inoltre calmi e pacati, cosa che li fa entrare da subito in sintonia.