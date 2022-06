Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: ecco in che rapporti sono con Sarcina

La nascita del loro primogenito, Gabriele, ha rafforzato ancora di più il rapporto tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. In una intervista rilasciata al settimanale Chi i due neogenitori si sono raccontati e confidati, facendo entrare i lettori nel vivo della loro routine

Questa bella famiglia è formata da loro tre e da Nina, la figlia della influencer, avuta sette anni fa da Francesco Sarcina, suo ex compagno. La storia d’amore della donna con il figlio dell’attrice Eleonora Giorgi, è nata circa due anni fa sotto i riflettori, nella casa del Gf Vip; Il ragazzo, seppur giovanissimo, ha accettato da subito il ruolo di madre della incorvaia, prendendosi ovviamente tutto il pacchetto.

Nel corso dell’intervista Paolo afferma “In tanti mi hanno chiesto: Ma hai fatto un figlio con una donna che ha già un figlio? E quindi? Quindi è tutto meraviglioso, basta rispettare la bambina e avere un rapporto civile con il padre. E io ho un buon rapporto con Francesco”.

Sicuramente un tema che suscita la curiosità di molti, quello che riguarda gli attuali rapporti tra i due, dato che lo scandalo del 2019 aveva destato non pochi dubbi. La Incorvaia, infatti, aveva confessato ad un noto giornale di aver tradito il frontman de Le Vibrazioni, con il suo migliore amico, nonché testimone di nozze, Riccardo Scamarcio.

Successivamente sono state tante le battute pungenti che i due ex si sono scambiati, anche pubblicamente. Sarcina ha da poco avuto una seconda figlia, nata dall’amore con la sua nuova compagna, la modella originaria del Messico Nayra Garibo.

“Paolo fa sentire a Nina la stima che ha verso Francesco. Il nostro rapporto, mio e di Francesco, in passato non è stato idilliaco, ma Poalo mi ha anche aiutato a ritrovare un equilibrio con il mio ex, è stato importante. Ora so che si può avere una famiglia allargata e serena, che non è quella del Mulino Bianco, che non esiste, però si lavora in quella direzione”. Ha serenamente dichiarato Clizia.