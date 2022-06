Creme solari, ecco quelle da non acquistare: il motivo è scandaloso

Creme solari: la lista di quelle da escludere assolutamente. Bocciate e per un motivo molto ma molto importante. Ecco perché c’è da fare attenzione

Tempo ormai di mare e di estate. La stagione più bella e frizzante dell’anno è entrata nel vivo e tutti, più o meno, fremono per andare in spiaggia, rilassarsi, divertirsi con gli amici e prendere la tintarella.

Non è estate senza abbronzatura ma anche senza le creme solari che come sappiamo sono indispensabili per proteggere la nostra pelle dai raggi del sole che arrivano sempre più diretti e meno filtrati.

Ogni anno è sempre un enigma capire quali creme scegliere, soprattutto per valutare bene quelle che proteggono davvero ma che siano anche meno impattanti sull’ambiente. Ce ne sono alcune però che non vanno assolutamente acquistate. Adesso ti spieghiamo il perché.

Creme solari, la lista di quelle bocciate dai test

Le creme solari non sono tutte uguali e non basta leggere la parte di etichetta che conquista gli occhi. Per capire se la composizione è adeguata per la protezione della nostra pelle bisogna andare oltre. Anche per questo prodotti di questo genere vengono continuamente sottoposti a dei test.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Bonus carburanti: “Da oggi si può”. Come richiedere l’atteso sussidio e chi può beneficiarne

Ci ha pensato l’associazione inglese Wich ad eseguirli e su un particolare tipo di creme: quelli che usano dei filtri fisici come il biossido di titanio. Si tratta di filtri naturali che non influiscono negativamente sull’ambiente e anche sulla pelle.

Una grande svolta per il settore viene da dire, se non fosse per l’esito dei test che hanno dimostrato che queste creme, in realtà, non garantiscono la giusta protezione dai raggi ultravioletti. Il filtro fisico, infatti, non riesce a schermare a dovere i raggi del sole e per questo i prodotti testati da Which sono stati bocciati.

Le creme che non hanno passato i test sono cinque: Tropic Skincare, Alba Botanica, Clinique, Hawaiian Tropic e Green People Scent Free Sun Cream. Per questo motivo queste proposte secondo l’associazione inglese sarebbero da evitare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Assunzioni urgenti in tutta Italia, l’azienda sta selezionando nuovi profili professionali: ultimi giorni per candidarsi

Due, invece, quelli approvati: Piz Buin Allergy Sun Sensitive Skin Lotion SPF30 e Avon Sun Body Cream SPF30.