Deborah Iurato, vincitrice di “Amici”, è pronta per il tour estivo. Ai nostri microfoni ha raccontato il suo nuovo progetto e molto altro ancora

Era il 2014 quando a poco più di 20 anni Deborah Iurato ha vinto “Amici”, e nonostante la timidezza è riuscita a farsi notare grazie al suo incredibile talento. Ha partecipato al Festival di Sanremo con Giovanni Caccamo, classificandosi al terzo posto, ed è stata tra i concorrenti di “Tale e Quale Show” e “Star in the Star”.

Ha aperto i concerti di tanti artisti famosi, tra i cui quelli di Laura Pausini di cui va molto fiera e ora Deborah ha deciso di farsi e fare un regalo a tutti i suoi fan. Prima di tornare sul palco in giro per l’Italia, si è cimenta in una veste inedita che ha raccontato ai microfoni di YesLife.

Nome

Deborah

Cognome

Iurato

Per gli amici sei

Deb

Segno zodiacale

Scorpione

Professione

Cantante

Segni particolari

Sorridente

È da pochissimo uscito il tuo nuovo EP, “Live Set – Groove Factory”: raccontaci le tue emozioni in tre parole

Entusiasta, emozionata, felice

Ti cimenti in una veste inedita con le più belle canzoni Soul e R&B, paura di sbagliare o non vedo l’ora di spaccare sul palco?

Non vedo l’ora di spaccare sul palco

Avevi mai immaginato questo traguardo per la tua carriera?

No, ma è un desiderio che avevo di fare un live set che diventerà live tour nel corso dell’estate

Più bello nei sogni o nella realtà?

È sempre tutto più bello nella realtà

E se ti chiediamo di scegliere: Whitney Houston, Aretha Franklin o Tina Turner?

Whitney Houston

E se pensi ai live, qual è il sentimento a cui pensi al primo colpo?

Adrenalina

Ti abbiamo conosciuto ad Amici, il ricordo più bello che porti nel cuore

Uno è impossibile perché sono parecchi i ricordi belli. Mi ha lasciato tantissime emozioni e lo ricorderò come l’esperienza più importante che ho fatto. Posso dirti il duetto con Anastacia, la maglia per la finale e ovviamente quando ho alzato la coppa

Rifaresti questa esperienza?

Assolutamente sì

E se ti dico Maria De Filippi, cosa rappresenta per te?

È una donna speciale, è stata una mamma, devo tutto a lei

E “Tale e quale show” che esperienza è stata? Descrivicela in una sola parola

Fantastica

Il personaggio che ti è riuscito meglio?

Aretha Franklin

E quello peggio, invece?

Anastacia

E nella tua carriera qual è la cosa di cui vai più fiera?

L’apertura dei concerti della Pausini

E nella vita?

Sono una donna felice e mi piace vivere la mia vita quotidianamente

Hai mai pensato che la strada della musica non facesse per te?

No

E Sanremo, buona la prima o perché non tornarci?

Perché non tornarci

Da sola o di nuovo in coppia?

Non lo so, andrebbe bene comunque

E oltre la musica, c’è un’altra passione nella tua vita?

Amo gli animali

Da 0 a 10 quanto contano per te: la famiglia, gli amici, il successo

Tutto 10, il successo inteso come fare della propria passione il proprio lavoro

A tavola: cannolo o cassata?

Cannolo

Arancino o caponata?

Arancina

Grazie Deborah, lascia un saluto agli ascoltatori di YesLife

Grazie mille, vi abbraccio fortissimo e vi mando un saluto gigante, ciao!

FRANCESCA BLOISE

Per vedere l’intervista completa a Deborah Iurato guarda il video: