“Solo fino al 3 luglio” Eurospin avverte i clienti: una promozione così non si troverà mai più. Da perderci la testa!

Eurospin avverte i clienti: una promozione così non tornerà mai più. Le code davanti ai punti vendita sono già chilometriche!

Il marchio discount più famoso d’Italia sta rispondendo in maniera eccellente alle richieste dei suoi 10 milioni di clienti, che hanno principalmente a che fare con la bella stagione. Solamente qualche giorno fa, Eurospin ha tenuto a sponsorizzare i prodotti della linea “Foglia Verde”.

Si tratta di una linea a base di ortaggi e verdure, che nel periodo estivo mira soprattutto alla produzione di ingredienti adatti a creare delle gustose insalatone. Dalla rucola all’insalata mista, dalla lattuga alle carote tagliate a julienne: tutto quello che gli acquirenti devono fare è mescolare questi prodotti con una fonte proteica e condirli, al fine di ottenere un pasto sano e completo.

La catena di supermercati, di recente, ha inoltre pensato di promuovere un articolo che, con l’arrivo della bella stagione, è diventato un vero e proprio “must have”. Eurospin ha già avvertito i suoi affezionatissimi: la promozione scade il prossimo 3 luglio, ormai non si può più aspettare!

“Solo fino al 3 luglio” Eurospin avverte i clienti: una promozione così non si troverà mai più!

L’estate non è solamente sinonimo di appetitose insalatone da gustare in spiaggia, ma anche di aperitivi sfiziosi di cui godere in compagnia, appagati dai colori del tramonto. Proprio a tale scopo, Eurospin ha pensato di promuovere uno sconto che sta già facendo gola a moltissimi clienti.

Quando si parla di aperitivo, oltre all’immancabile spritz, ciò di cui non si può proprio far a meno è la tipica frutta secca che, assieme alle patatine, funge da accompagnamento. A tale scopo, il marchio discount ha deciso di scontare i prezzi di tre prodotti letteralmente irrinunciabili.

“Arachidi, anacardi e misto tostato non possono mancare per le tue serate in compagnia!” scrive la pagina ufficiale di Eurospin nella didascalia che accompagna il video. Come ricordato dall’azienda attiva nella GDO, tuttavia, i clienti devono assolutamente affrettarsi.

“Sono in promozione fino al 3 luglio” prosegue la descrizione, che ha già fatto gola a moltissimi acquirenti. Senza ombra di dubbio, i punti vendita Eurospin verranno letteralmente invasi nelle prossime ore.