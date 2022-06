Harry e Meghan sembrano tramare di nuovo con Oprah. La Royal Family trema all’idea di un secondo capitolo dell’intervista bomba dei Duchi alla star.

Harry, Meghan Markle e Oprah Winfrey, un trio che ha fatto parlare il mondo intero. Ma non solo, ha fatto tremare la Royal Family con l’intervista bomba della nota conduttrice ai Sussex. Un’intervista che ha monopolizzato i riflettori di tutto il globo.

L’esclusiva è stata realizzata lo scorso 7 marzo 2021, giorno in cui Duchi si sono recati presso la dimora della famosa conduttrice realizzando un’intervista passata alla storia. Dopo il loro addio a Palazzo nel 2020, per la prima volta si sono posti davanti alle telecamere, raccontando i loro sogni e le loro difficoltà vissute durante la loro permanenza a Palazzo nonché le loro attività filantropiche.

Un’intervista che ha segnato nel profondo i Royal inglesi visto che sono stati più volte tirati in ballo, accusati in particolare di razzismo: i Duchi hanno rivelato come un reale avrebbe chiesto quale fosse il colore della pelle del loro primogenito Archie.

A distanza di più di un anno e mezzo dell’intervista scottante, si sono diffusi sospetti su come la coppia sia pronta a concedere una seconda esclusiva a Oprah, loro cara amica, nonché vicina di casa a Montecito (uno dei quartieri più lussuosi della California).

Harry e Meghan tramano di nuovo con Opra: cosa sta succedendo

Sono giorni movimenti per i Sussex finiti per l’ennesima volta nel mirino. Dopo la deludente partecipazione al Giubileo di Platino a Londra – in cui si sono sentiti esclusi – sono tornati al loro quartiere generale nell’immensa dimora di Montecito, quartiere lussuoso di Santa Barbara.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > MD lancia una provocazione ai consumatori, “prezzo mai visto prima”: annuncio a sorpresa

A catalizzare l’attenzione il recente incontro (avvenuto lo scorso week-end) con la Winfrey nella sua dimora, situata a cinque minuti dalla loro residenza.

Harry e Meghan sono rimasti un’ora nella casa della giornalista e conduttrice: l’incontro, con tanto di scorta al seguito, ha fatto salire i dubbi in merito a un possibile secondo capitolo dell’intervista dei Duchi a Oprah.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Tabaccai sul piede di guerra, “Siamo pronti allo sciopero”. Cosa ci aspetta da oggi, assurdo!

A soli 18 mesi di distanza, la conduttrice potrebbe tornare ad accendere i suoi microfoni e porre domande taglianti a Harry e la consorte in merito alla Royal Family che trema già all’idea.