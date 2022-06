“Sei figlia di…” Jasmine Carrisi pietrificata, durante l’intervista è accaduto l’inaspettato

Jasmine Carrisi, durante l’intervista a “Casa Chi”, ha ricevuto delle domande scottanti sul papà Albano: la replica della giovane è stata clamorosa!

Tra gli ultimissimi a concedere un’intervista alla splendida Rosalinda Cannavò, anche la figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso. Jasmine, che ormai è un volto noto sia per quel che concerne la televisione italiana, sia all’interno dell’universo social, è stata accolta con tutti gli onori nello spazio di “Casa Chi”.

Le domande che i giornalisti avevano in serbo per lei erano molteplici: dalla sua passione per la musica, fino al rapporto che la 21enne avrebbe con la chirurgia estetica, a cui ha ammesso di aver fatto ricorso.

Una domanda relativa al papà Albano, in particolare, è parsa mettere in enorme difficoltà la giovanissima cantante. Jasmine, determinata e senza peli sulla lingua, non si è fatta certamente intimidire ed ha replicato con inaspettata prontezza al quesito.

“Sei figlia di…” Jasmine Carrisi pietrificata, durante l’intervista a “Casa Chi” è accaduto l’inaspettato

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da jasmine carrisi (@jasminecarrisi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia: ecco in che rapporti sono con Sarcina

La figlia di Albano Carrisi e Loredana Lecciso è stata accolta con grande entusiasmo dai giornalisti di “Casa Chi”. Alla giovane, che con il papà famosissimo condivide la medesima passione per la musica, è stato immediatamente chiesto quale fosse il rapporto con il suo cognome.

“Ti ha pesato essere definita ‘figlia di’? Come l’hai vissuta?“: questa la domanda più gettonata. La 21enne, contrariamente alle previsioni, ha parlato di aspetti negativi e positivi in relazione all’argomento. Se da un lato essere figlia d’arte le ha permesso di beneficiare di molti previlegi, dall’altro il suo stesso cognome si è rivelato, in più di un’occasione, fonte di pregiudizi e di critiche infondate.

In merito al rapporto con la chirurgia estetica, invece, la Carrisi si è espressa favorevolmente senza alcun tentennamento. “Ho fatto il filler alle labbra, ma non ho mai nascosto nulla. Non ci vedo nulla di male” ha puntualizzato la 21enne, che come la mamma ha ceduto al fascino dei ritocchini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Un Posto Al Sole”: potrebbe lasciarci? L’attrice più amata si allontana: il motivo

Jasmine, che vedremo presto in tv nel corso degli appuntamenti con “Battiti Live”, non sembra più riuscire a contenere l’emozione. Se queste sono le premesse, una carriera a dir poco luminosa attende la figlia di Albano e Loredana.