MD lancia una provocazione ai consumatori, “prezzo mai visto prima”: annuncio a sorpesa

La catena nata nel 1994 a Napoli sulla propria pagina Instagram ha dato una comunicazione irriverente ai propri consumatori, “Lo fate anche voi?”.

Il primo punto vendita è sorto a Mugnano di Napoli e oggi in tutto il Paese ci sono 820 i punti vendita con all’attivo circa 8.000 dipendenti.

Patrizio Podini ci aveva visto lungo nel 1994, lanciando sul mercato una realtà che anche oggi si distingue per massima trasparenza ed un rapporto qualità-prezzo impareggiabile rispetto ad altri competitor nazionali.

L’azienda ha scelto anche Antonella Clerici come sua testimonial, segno che vuole dare sempre e comunque un’idea di fiducia verso i suoi consumatori, proprio legandosi alla conduttrice che forse più di tutte da sempre è portabandiera del Made in Italy nel settore food&wine.

Attivissima anche sui social, MD non smette mai di catturare la clientela con slogan e prodotti innovativi proposti sui suoi canali con messaggi accattivanti a cui è impossibile sottrarsi.

MD punta in alto, stavolta il premio va all’ironia e l’empatia verso il cliente

Solo un’ora fa sulla sua pagina Instagram dove conta 113mila follower è apparsa un irriverente post sulla questione costumer care. Il SMM ha deciso infatti di giocare con un messaggio ironico per creare una sorta di catena tra il servizio interno e i consumatori che ogni giorno sommergono con chiamate e richieste.

Si legge nella didascalia che accompagna il posto: “Ogni giorno il nostro social media manager si sveglia e sa che dovrà rispondere sempre alla stessa domanda: prezzo??? 😉 Se anche tu l’hai fatto almeno una volta regalaci un ❤️: se lo merita, no?”.

In men che non si dica sono arrivati decine di messaggi da parte di moltissime persone che hanno dato gioco forza a questa richiesta simpatica di chattare sui social.

“Soprattutto quando il costo è già specificato nella didascalia, eppure… ‘Costo?’, ‘Prezzo?’, ‘Quanto costa?’…..“, “Io il cuore lo metto anche se non l’ho mai chiesto, per solidarietà al vostro social media manager che ha una gran pazienza visto che in genere i prezzi sono indicati, ma la gente fa fatica a leggere”, “Quanta pazienza 😂 ha tutta la mia stima…”.

Si tratta di un modo per creare shape tra cliente e azienda, ironizzando su un tema, quello dei prezzi e del servizio clienti, che è sempre caldo e attivo, ma che racconta anche di come l’azienda sia sempre presente verso i suoi acquirenti in ogni momento, come raccontano i suo valori costitutivi.