Miriam Leone ha nuovamente scioccato i suoi followers con un’immagine sublime: il post-doccia dell’attrice è da bollino rosso.

Tra le donne più belle d’Italia è impossibile non citare la fantastica Miriam Leone. La nativa di Catania, non a caso, vinse il titolo di Miss Italia nel 2008. Raggiunta la popolarità, la siciliana scelte di diventare attrice e da quel giorno ha ottenuto diversi riconoscimenti. La classe 1985 ha preso parte sia a film di successo come ”Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso” che a fiction di rilievo.

La Leone, lo scorso anno, conquistò i riflettori per aver fatto un matrimonio da sogno: nella sua magica Sicilia sposò infatti Paolo Carullo. Nonostante ciò, l’attrice delizia sempre gli occhi degli ammiratori con fotografie di altissimo livello. Questa sera, ad esempio, Miriam ha pubblicato un post-doccia sensazionale.

Miriam Leone, il post-doccia è un capolavoro assoluto: magnetica

Miriam Leone ha scelto di mostrarsi in tutta la sua bellezza presentandosi sul web senza trucco. “Il no make-up del giorno”, ha scritto in didascalia aggiungendo anche un’emoticon a forma di cuoricino rosso. La siciliana ha catturato il momento esatto in cui è uscita dalla doccia e non a caso il suo fisico monstre è coperto soltanto dall’asciugamano.

L’attrice sprizza sensualità da ogni poro e fa impazzire i fans con un’immagine senza precedenti. Lo spettacolo offerto dalla 37enne è un capolavoro assoluto: si intravede praticamente ogni singola cosa. Il post ha già raccolto 32mila likes e numerosissimi commenti: c’è chi sta esaltando la scelta della siciliana di presentarsi davanti a tutti senza trucco. “Il make-up non ti serve”, ha scritto un ammiratore. “Al naturale la tua Bellezza è veramente un capolavoro Miriam! Bellissima! Buona serata,baci!”, “Sempre splendida, al naturale ancora di più”, si legge ancora. C’è anche qualcuno che invece dichiara di voler essere quello specchio che ha catturato l’immagine nel contenuto odierno.