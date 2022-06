Miriana Trevisan si sbilancia sui social: il messaggio pubblicato dalla showgirl è per una persona davvero speciale. Come avrà reagito l’ex marito Pago?

Prima di accettare la proposta di Alfonso Signorini – e cioè quella di partecipare alla sesta edizione del “GF Vip” -, Miriana Trevisan era rimasta ai margini delle scene televisive italiane. Negli ultimi anni, la showgirl si è dedicata principalmente alla passione per la scrittura, arrivando a pubblicare il romanzo La donna bonsai, edito da Baldini&Castoldi.

Il reality di Canale Cinque, d’altro canto, ha permesso ai followers di scoprire dei lati inediti di Miriana, nonché di apprezzarne le qualità umane e relazionali, oltre a quelle professionali. La Trevisan, infatti, è riuscita a creare dei legami indissolubili che stanno proseguendo anche a telecamere spente.

A questo proposito, proprio nelle scorse ore l’ex gieffina ha voluto indirizzare un messaggio ad una persona molto speciale per lei. Mediante i social, la showgirl ha condiviso con tutti un avvenimento che le starebbe particolarmente a cuore. Come l’avrà presa l’ex marito Pago? Non ci resta che scoprirlo insieme.

Miriana Trevisan si sbilancia sui social: arriva il VIDEO che la ritrae accanto a LUI. E Pago?

Quest’oggi è una giornata davvero speciale per Miriana Trevisan, e in generale per tutti coloro che hanno condiviso l’esperienza del “GF Vip” accanto a lei. Si tratta, nello specifico, del giorno in cui cade il compleanno di Gianmaria Antinolfi, protagonista indiscusso delle dinamiche andate in onda quest’anno.

L’ex moglie di Pago, attraverso un video condiviso mediante le Instagram stories – di cui vi mostriamo uno screenshot -, ha voluto indirizzare un dolcissimo messaggio all’ex compagno d’avventura, al quale è sempre apparsa molto legata.

“Happy birthday Gianmaria Antinolfi” ha scritto la Trevisan, che nella clip balla scatenata tra le braccia dell’imprenditore partenopeo. Il video, che non è altro che la testimonianza dell’affetto instauratosi tra Miriana e Gianmaria, avrà sicuramente riempito di gioia i cuori dei fan.

L’ex marito Pago, dal canto suo, non ha di che essere geloso. Nonostante Antinolfi rappresenti una figura importante nella vita di Miriana, il suo primo e più importante “amico” resta proprio il cantante!